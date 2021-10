https://fr.sputniknews.com/20211008/nous-avons-de-profonds-liens-le-mali-nentend-pas-rompre-ses-relations-avec-la-france-1052058673.html

"Nous avons de profonds liens": le Mali n’entend pas rompre ses relations avec la France

"Nous avons de profonds liens": le Mali n’entend pas rompre ses relations avec la France

Le Mali n’envisage pas de rompre ses relations avec la France, assure le Premier ministre malien à Sputnik, tout en pointant l’implication de Paris dans... 08.10.2021, Sputnik France

2021-10-08T17:32+0200

2021-10-08T17:32+0200

2021-10-08T17:32+0200

afrique

coup d'etat

mali

ambassadeur

groupes armés

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1052058852_0:0:2849:1603_1920x0_80_0_0_b41d1ddc307515e65e7391137052c2ab.jpg

Alors que les relations avec Paris sont extrêmement tendues, Choguel Kokalla Maïga, chef du gouvernement malien après le dernier coup d’État survenu en mai, assure que les deux pays sont liés par de "profonds liens"."Nous avons de profonds liens, à travers l'histoire, à travers les gens. Le plus gros contingent [militaire, ndlr] de France après l'Algérie est au Mali. Nous avons beaucoup de liens grâce aux relations humaines. Des liens historiques, culturels, économiques", a-t-il expliqué.Le Premier ministre malien et le Président français se sont échangés plusieurs piques ces dernières semaines. Fin septembre, à la tribune de l’Assemblée générale de l’Onu, Choguel Kokalla Maïga a qualifié d’"abandon en plein vol" le désengagement militaire français au Sahel. Le chef de l’État français a jugé ces accusations de "honte". Le 5 octobre, Emmanuel Macron a appelé le gouvernement transitoire malien à ce que "l’État revienne" au pays. Le même jour, Bamako a qualifié ces propos de "regrettables" et a convoqué l’ambassadeur de France."Groupes armés entraînés par des officiers français"Néanmoins, Choguel Kokalla Maïga a imputé à la France l’entraînement de groupes armés dans certaines régions.La France, active au Sahel contre les groupes djihadistes depuis 2013, a annoncé en juin 2021 la fin de son opération Barkhane. Paris a fait part de sa volonté de réorganiser son dispositif militaire avec une réduction de ses effectifs d’ici à 2023 à 3.000 hommes environ, contre plus de 5.000 aujourd’hui. Un mois avant cette annonce, en mai 2021, un coup d’État est survenu dans le pays.

mali

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

coup d'etat, mali, ambassadeur, groupes armés