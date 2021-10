https://fr.sputniknews.com/20211008/pekin-reagit-a-la-collision-dun-sous-marin-us-avec-un-objet-non-identifie-en-mer-de-chine--1052057444.html

Pékin réagit à la collision d’un sous-marin US avec un objet non identifié en mer de Chine

Pékin réagit à la collision d’un sous-marin US avec un objet non identifié en mer de Chine

Pékin a demandé à Washington de fournir des explications sur la collision du sous-marin à propulsion nucléaire USS Connecticut avec un objet inconnu, au large... 08.10.2021, Sputnik France

2021-10-08T17:04+0200

2021-10-08T17:04+0200

2021-10-08T17:07+0200

international

états-unis

chine

pékin

nucléaire

us navy

sous-marin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1052055992_0:279:3071:2006_1920x0_80_0_0_441bb07cc61ee1b7492af0f04e85bd53.jpg

La collision d’un sous-marin américain à propulsion nucléaire USS Connecticut avec un objet non identifié en mer de Chine méridionale, à la suite de laquelle 11 marins ont été blessés, a été commentée par la diplomatie chinoise.Exprimant "sa vive inquiétude" face à cet accident, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, cité par le Global Times, a exhorté Washington à faire la lumière sur les détails de l’affaire, notamment sur une possible fuite nucléaire.Les USA commententSelon les forces navales citées par USNI News, portail d’information de l’Institut naval des États-Unis, "le sous-marin reste dans un état sûr et stable".Ni la centrale de propulsion nucléaire ni les espaces intérieurs ne sont endommagés et sont "pleinement opérationnels", a indiqué un responsable de la Défense américaine auprès d’USNI News.Le reste des dégâts est en cours d’évaluation, poursuit-il en précisant que 11 membres d’équipage ont reçu des blessures légères ou modérées.Pour l’heure, il est connu que l’avant du submersible a été endommagé, a fait savoir un porte-parole de l’US Navy à CNN. Une enquête va être menée pour définir les circonstances de l’accident.L’USS Connecticut est déjà arrivé à une base navale de l’île de Guam, territoire non incorporé des États-Unis, par ses propres moyens.Qu’est-ce qu’il a heurté?Bien que la nature de l’objet à l’origine de la collision n’ait pas encore été révélée, plusieurs hypothèses ont été avancées.Selon les experts contactés par le Global Times, les sous-marins nucléaires américains naviguent normalement en mer de Chine méridionale à une profondeur de plus de 100 mètres. S'il avait heurté un récif ou un autre submersible, les dommages auraient été probablement plus graves.Comme la mer de Chine méridionale est l'une des voies de navigation et l’une des zones de pêche les plus fréquentées au monde, poursuivent les analystes citées par la chaîne de télévision, toutes sortes de bruits provenant des navires naviguant à la surface peuvent dissimuler ce qui pourrait constituer un danger.Par ailleurs, ce n'est pas seulement le transport maritime qui peut poser problème, a déclaré Carl Schuster, ancien capitaine de la marine et ancien directeur des opérations du Joint Intelligence Center du Commandement américain du Pacifique.Le bruit ambiant des courants passant entre les îles peut également affecter la réception acoustique, a-t-il expliqué.Enfin, l’accident peut être en lien avec le fond marin de cette zone qui est en changement constant et "nécessite d’être régulièrement cartographié".Les responsables de la marine indonésienne ont estimé auprès de CNN que la collision aurait pu être causée par "un facteur naturel ou environnemental", sans donner plus de détails.Mis en service en 1998, l’USS Connecticut est l'un des trois sous-marins de classe Seawolf de la flotte de la marine américaine. Coûtant environ trois milliards de dollars chacun, pesant 9.300 tonnes et mesurant une centaine de mètres, ils sont capables d’accueillir un équipage de 140 marins. Ils disposent d’un seul réacteur nucléaire.

Pascal DE France 🤣🤣🤣🤣 le cinéma chinois , n'importe quoi 4

Stephane Perrollaz les "pipi-caca-culottes" , sont bien connus pour entrer en collision avec tout et n'importe quoi !!! 2

3

états-unis

chine

pékin

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

états-unis, chine, pékin, nucléaire, us navy, sous-marin