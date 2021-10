https://fr.sputniknews.com/20211008/sommet-afrique-france-ou-la-marche-solitaire-dun-candidat-vers-un-second-mandat-presidentiel-1052062849.html

Sommet Afrique-France, ou la marche "solitaire" d’un candidat vers un second mandat présidentiel?

Sommet Afrique-France, ou la marche "solitaire" d'un candidat vers un second mandat présidentiel?

Le Sommet Afrique-France, qui s’est ouvert ce 8 octobre à Montpellier, cristallise beaucoup de passions et de questionnements dans la diaspora africaine et au sein des organisations de la société civile africaine qui se sentent interpellées par l’évolution et la nature des rapports franco-africains. À six mois de l’élection présidentielle française, l’initiative du Président Emmanuel Macron, pas encore déclaré candidat à un second mandat, n’est pas loin d’être considérée comme un instrument fondamental au service de ses propres ambitions présidentielles.Ce sommet au format inédit et novateur, initialement prévu à Bordeaux puis reporté, se tient en l’absence des homologues africains du Président français, tous laissés au bord de la route, condamnés à suivre de loin (ou à boycotter) les interactions prévues à travers des dizaines d’ateliers programmatiques. De fait, "comme Macron est seul, il donne l’impression en gros de parler au nom des chefs d’État africains auxquels il se superpose. Ce côté paternaliste contredit la thèse de la disparition de la Françafrique", ajoute Dupuy."La Françafrique à bout de souffle"En crise "sécuritaire" avec le Mali, sous tension "mémorielle" avec l’Algérie, interpellée sur le soutien apporté à la junte militaire au Tchad, la France s’ouvre ainsi une fenêtre de sérénité en tentant de renouer avec "l’esprit de Ouagadougou". En novembre 2017, Emmanuel Macron avait agité quelques espérances avec la jeunesse africaine sur le campus de l'université de la capitale burkinabè dans un discours remarquable. Aujourd’hui, on se demande ce qu’il en reste."Élément louable"Même s’il juge le sommet de Montpellier comme un vrai sommet France-Afrique et non Afrique-France, qui se tient en France et pas ailleurs, avec uniquement 12 pays (les pays d’origine des intervenants), Emmanuel Dupuy n’en salue pas moins son caractère innovateur.L’économie est un des volets importants de la rencontre de Montpellier, le moteur d’une relation franco-africaine dont beaucoup d’Africains pensent qu’elle profite d’abord et plus à la France, en particulier dans les questions relatives à l’aide et aux investissements des groupes français.L’économiste sénégalais juge, par ailleurs, "ironique que la France qui promet à Montpellier de favoriser l’innovation africaine maintient en Afrique francophone un système monétaire anachronique/colonial [le franc CFA, ndlr] qui nuit à l’épanouissement de l’investissement privé local", selon ses dires.

