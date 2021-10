https://fr.sputniknews.com/20211008/tesla-transfere-son-siege-social-de-la-californie-au-texas-1052050087.html

Tesla transfère son siège social de la Californie au Texas

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré jeudi que le constructeur de voitures électriques allait déplacer son siège social de Palo Alto, en... 08.10.2021, Sputnik France

Tesla suit les pas d'Oracle, Hewlett Packard et Toyota , qui ont également décidé de déplacer leurs sièges sociaux dans l'Etat du Texas, connu pour sa main-d'œuvre moins chère et sa réglementation moins stricte.L'homme d'affaires a lui-même déménagé en décembre de la Californie vers le Texas afin de se concentrer sur le développement de sa "gigafactory" au Texas et sur sa société de fusées SpaceX, qui dispose d'un site de lancement dans le sud de l'Etat

