https://fr.sputniknews.com/20211008/un-robot-de-securite-teste-pour-la-premiere-fois-sur-un-cosmodrome-russe-1052053509.html

Un robot de sécurité testé pour la première fois sur un cosmodrome russe

Un robot de sécurité testé pour la première fois sur un cosmodrome russe

Face à la tendance de la robotisation dans certains secteurs, le directeur général de l’agence spatiale russe annonce le début des essais du robot de sécurité... 08.10.2021, Sputnik France

2021-10-08T15:12+0200

2021-10-08T15:12+0200

2021-10-08T15:12+0200

international

russie

holding spatial russe roscosmos

cosmodrome vostotchny

robot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102454/43/1024544313_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c6d7421fd5eb970f3c9c58597f0ffbc9.jpg

Le robot russe Marker destiné à la sécurité est testé sur le cosmodrome Vostotchny en Russie, écrit le chef de l’agence spatiale Roscosmos Dmitri Rogozine dans sa chaîne Telegram.Il fonctionne aussi bien en version radiocommandée qu'en autonomie. Cinq robots ont déjà été construits: deux sont équipés de châssis à roues et les trois autres de chenilles. Ils sont conçus pour assurer la sécurité des cosmodromes et autres installations sensibles.En outre, Dmitri Rogozine estime que les acquis scientifiques et techniques développés pour Marker peuvent être appliqués aux équipements destinés à être utilisés sur la Lune.Les technologies robotisées en RussieLa Russie ne cesse de développer des technologies robotisées et l'intelligence artificielle. L’armée a notamment employé le drone terrestre militaire Uran-9 et le système robotisé de combat Nerekhta lors des manœuvres Zapad 2021 qui ont eu lieu du 10 au 16 septembre.L’Uran-9 est capable d’éliminer des unités et des véhicules blindés à une distance de trois à cinq kilomètres à l'aide de systèmes de missiles Ataka, de lance-roquettes d'infanterie, de canons de 30 millimètres et de mitrailleuses.Les robots Nerekhta ont été utilisés pour la reconnaissance et l'appui des unités. Ils sont armés d'une mitrailleuse Kord de 12,7 mm et d'un lance-grenades AG-30M de 30 mm. Le Nerekhta est capable d'ajuster son tir, de livrer des munitions et de l'équipement.En outre, des technologies robotisées sont progressivement mises en place dans les activités quotidiennes. C’est le cas notamment des robots russes de la société Promobot sur lesquels les futurs médecins s’améliorent en matière de diagnostic, a déclaré à Sputnik le président du conseil d'administration de la société, Alexeï Iouzhakov.Ils travaillent également dans les centres administratifs de Moscou et des régions et ont été employés lors du Forum économique oriental qui s’est déroulé du 2 au 4 septembre 2021.

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

russie, holding spatial russe roscosmos, cosmodrome vostotchny, robot