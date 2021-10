https://fr.sputniknews.com/20211008/une-explosion-frappe-une-mosquee-en-afghanistan-plusieurs-morts-1052050603.html

Une explosion frappe une mosquée en Afghanistan, plusieurs morts

Une explosion frappe une mosquée en Afghanistan, plusieurs morts

08.10.2021

talibans au pouvoir en afghanistan

afghanistan

taliban

mosquée

Une importante explosion s’est produite ce 8 octobre dans une mosquée de la ville de Kunduz, dans le nord de l’Afghanistan, pendant la prière du vendredi. Selon le porte-parole des talibans*, Zabihullah Mudjahid, il y a plusieurs morts et blessés.Au moins 15 morts et 90 blessés ont été recensés par Médecins sans frontières (MSF)."Plus de 90 patients blessés et plus de 15 corps" ont été reçus dans la clinique MSF de Kunduz, a déclaré à l’AFP un responsable local de cette ONG, sous couvert d'anonymat. Il a évoqué une évolution prochaine des chiffres. "Nous continuons à recevoir d'autres personnes", a-t-il ajouté.Il s’agit d’une mosquée visitée par la communauté musulmane chiite, minoritaire en Afghanistan.Les chiites sont régulièrement la cible d'attentats dans ce pays, souvent effectués par la branche locale de Daech*. Cette explosion survient cinq jours après un attentat à la bombe contre une mosquée de Kaboul, qui avait fait au moins huit morts, selon une source au sein des talibans contactée par Sputnik. Il avait été revendiqué par Daech.*Organisations terroristes interdites en Russie

Robert Mag c'est pas la menace de daesh.... c'est le mal de tête

afghanistan

