Dakar abrite en 2023 la sixième édition du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire

La ville de Dakar va accueillir la sixième édition du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire (GSEF2023) prévue en 2023, a annoncé sa maire, Soham El Wardini.La responsable sénégalaise a ajouté que cette consécration est "le fruit d’un processus de plus de deux ans, dont l’idée a germé en 2018, à Bilbao, construite à Marrakech à l’occasion de l‘Africity et matérialisé à Mexico city".Mme El Wardini, qui a tenu vendredi une conférence de presse, estime qu’"au-delà de Dakar et du Sénégal, c’est toute l’Afrique qui est honorée, d’accueillir pour la première fois cet événement majeur de la planète l’économie sociale et solidaire".Elle ajoute que "l’organisation du prochain forum mondial de l’économie sociale et solidaire est une opportunité de regrouper dans notre ville près 3 000 acteurs de l’économie sociale et solidaire, d’organisations internationales, de gouvernements locaux et nationaux en passant par les organisations de la société civile venues de plus 120 pays du monde’’.Le Forum a été créé en 2013 à la suite de la Déclaration de Séoul adoptée par 8 gouvernements locaux et 9 organisations de l’économie sociale et solidaire.Le Forum Mondial de l’Economie Sociale et Solidaire constitue une plateforme de partage des visions et des expériences, et de coopération fondée sur des partenariats multilatéraux pour un monde inclusif, équitable et plus humain au profit de tous.

