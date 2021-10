https://fr.sputniknews.com/20211009/dix-blesses-apres-une-attaque-de-drone-en-arabie-saoudite-1052066550.html

Dix blessés après une attaque de drone en Arabie Saoudite

Dix personnes ont été blessées le 8 octobre dans l'attaque d'un drone chargé d'explosifs contre l'aéroport international roi Abdelaziz dans la ville de Jizan... 09.10.2021, Sputnik France

L'Arabie saoudite commande une coalition de pays du Golfe engagée militairement au Yémen contre les houthis.Six saoudiens, trois ressortissants bangladais et un soudanais ont été blessés. Des fenêtres de l'aéroport se sont brisées lors de l'attaque, a ajouté le porte-parole.Un deuxième drone chargé d'explosifs a été intercepté samedi 9 octobre, a annoncé la coalition saoudienne, sans donner plus de détails.Les insurgés houthis n'ont pas immédiatement revendiqué l'attaque mais le groupe mène régulièrement des attaques de drones et de missiles contre l'Arabie saoudite.

