Édouard Philippe révèle des détails de son parti lancé à 200 jours de la présidentielle

Dévoilant le nom de son nouveau parti lancé officiellement ce 9 octobre, "Horizons", Édouard Philippe a déclaré, devant quelque 3.000 sympathisants

Devant ses partisans rassemblés ce samedi au Carré des docks du Havre, Édouard Philippe a lancé son propre parti politique.Un événement qui se déroule seulement à six mois de la présidentielle et alors qu'Emmanuel Macron ne s'est toujours pas officiellement porté candidat. Il a réuni ses partisans et des journalistes au Carré des docks du Havre, ville qu'il dirige depuis qu'il a quitté Matignon, il y a 15 mois. Son camp a maintenu le mystère quant au programme de ce jour. Selon France bleu, les élus normands proches de lui parlent de "joker" lorsqu'on les interroge. Souhaitant "construire une stratégie pour la France" et "participer à la constitution d'une nouvelle offre politique", l'ancien Premier ministre se donne également pour objectif "aider le Président pour permettre à la France de réussir".Le nom du parti est "Horizons""Il faut, pour faire bien, voir loin", a déclaré Édouard Philippe en annonçant le nom de son nouveau parti, "Horizons".L'ancien Premier ministre a affirmé que son objectif principal était la réélection d'Emmanuel Macron. Pour Édouard Philippe, la réélection du Président est plus difficile que son élection.Quatre axes en ligne de mire Rejoint entre autres par l'ex-ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, l'eurodéputé Gilles Boyer ou encore le ministre délégué Franck Riester, Édouard Philippe a au départ évoqué quatre axes principaux sur lesquels il compte travailler et qu'il a qualifiés de "vertiges", à savoir la démographie, l’environnement, la géopolitique et la technologie.

full-up il ne manque pas d'air celui là , comme tous les LREM : échecs à répétition ! 3

Michelvsrin Avant nous avions le beurre et l'argent du beurre... Aujourd'hui nous aurons l'argent du beurre, le beurre et les fesses de la fermière. En gros la même chose mais dans le désordre. Dans un sens ou dans l'autre, rien ne changera ! Ce n'est pas en changeant quelques hommes que le destin de 68 millions de français changeront ! Le système est biaisé et ne peut- être changé au sein d'une Europe, où même la Pologne n'a plus le droit d'éternuer ! 3

