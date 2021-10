https://fr.sputniknews.com/20211009/il-ny-a-pas-de-volonte-chinoise-de-saccaparer-la-nouvelle-caledonie-cest-une-vision-dantesque-1052040921.html

"Il n’y a pas de volonté chinoise de s’accaparer la Nouvelle-Calédonie, c’est une vision dantesque"

La Chine pourrait-elle séduire la Nouvelle-Calédonie au détriment de la France? Pour Pierre Picquart, expert de la Chine, cette vision des rapports entre les... 09.10.2021, Sputnik France

Malgré l’obsession de nos dirigeants et des observateurs pour les armements, la force militaire n’est pas tout. Les campagnes d’influence, de "soft power", menées par les États sont également cruciales pour asseoir une puissance.L’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (Irsem) a récemment publié un rapport intitulé "Les opérations d’influence chinoises, un moment machiavélien". On peut y lire que "s’il y a eu des soupçons d’ingérence chinoise dans le référendum de 2018 sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie et si Pékin suit de près la progression du camp indépendantiste confirmée par le référendum de 2020, c’est parce qu’une Nouvelle-Calédonie indépendante serait de facto sous influence chinoise". Or, en décembre prochain, la Nouvelle-Calédonie est amenée à se prononcer par référendum pour la troisième fois sur son indépendance.Alors, après que la France a été mise à l’écart par ses alliés anglo-saxons de l’Aukus –la nouvelle alliance militaire entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie dirigée contre Pékin–, risque-t-elle maintenant de perdre une partie de son territoire au profit de la Chine?Pierre Picquart, docteur en géopolitique et en géographie humaine à l’université de Paris-VIII, spécialiste de la Chine et du monde chinois, considère que la question de l’influence chinoise se pose depuis le développement de la Chine au-delà de ses frontières:La Chine va-t-elle prendre sous sa coupe ce territoire qui est pour l’instant un territoire français? L’universitaire n’y croit pas:L’expert explique que la présence chinoise en Nouvelle-Calédonie est incarnée et véhiculée par une diaspora:D’après Picquart, l’Occident est coupable de s’accrocher à une vision datée du monde qui n’est pas partagée par la Chine:

full-up petit à petit la France devra revenir chez elle et dans ses frontières du petit pays qui n'est même pas capable de les défendre ! 2

Michelvsrin Ce sont effectivement les occidentaux qui ont une vision déformée de la réalité, qui n'est que la résultante de ce qu'ils pratiquent depuis des décennies ! 2

