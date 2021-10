https://fr.sputniknews.com/20211009/les-desaccords-de-macron-et-zemmour-sur-la-relation-franco-africaine-se-renforcent-1052067680.html

Les désaccords de Macron et Zemmour sur la relation franco-africaine se renforcent

Les désaccords de Macron et Zemmour sur la relation franco-africaine se renforcent

Tandis qu’Éric Zemmour prône l’évolution séparée du continent africain et de l’Hexagone, Emmanuel Macron a estimé, lors du sommet France-Afrique à Montpellier... 09.10.2021, Sputnik France

2021-10-09T12:07+0200

2021-10-09T12:07+0200

2021-10-09T12:12+0200

international

afrique

emmanuel macron

élection présidentielle

colonisation

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1052067888_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_8b28d72a1097f2ed714cd26c2c042c27.jpg

Après les récentes déclarations d’Éric Zemmour sur l’intention d’Emmanuel Macron de dissoudre la France dans l’Europe et l’Afrique, puis le sommet Afrique-France présidé par le Président à Montpellier, le clivage entre ces deux potentiels candidats à la présidentielle s’accentue.Ses annonces sur de nouveaux partenariats et projets de collaboration s’inscrivent dans son engagement à créer une "nouvelle relation".La responsabilité de la France dans la colonisation figurait comme l’un des sujets à aborder. Une nouvelle fois, M.Macron a réaffirmé le devoir français envers les pays concernés. Appelé par un blogueur sénégalais pour "demander pardon au continent africain" au sujet des crimes de la colonisation, il a refusé de le faire car, d'après lui, une politique de pardon n’aurait pas de sens:Assumer son africanitéEn rappelant que "sept millions de Françaises et Français ont une vie intimement liée à l’Afrique", le chef de l’État a estimé qu’"on ne peut pas avoir une France qui construit son propre roman national si elle n’assume pas sa propre africanité".Il a également annoncé la création d’un Fonds d’innovation pour la démocratie en Afrique, doté de 30 millions d’euros sur trois ans, et la restitution de 26 œuvres d’art au Bénin provenant du "Trésor de Béhanzin", pillé au palais d'Abomey en 1892 pendant les guerres coloniales, en plus de certaines œuvres retournant au Sénégal et en Côte d’Ivoire.Réaction de ZemmourÉric Zemmour n’a pas tardé à réagir sur Twitter. Il a défendu sa position de deux développements indépendants tout en répétant son tacle lancé au Président sur Europe 1 concernant son souhait de "dissoudre la France dans l’Europe et dans l’Afrique"."Que Ouagadougou reste Ouagadougou et Montpellier reste Montpellier!".Hostile à l’immigration sans une véritable assimilation, l’essayiste défend toujours la théorie du "grand remplacement" selon laquelle la population française risquerait d'être "remplacée" par celle d'origine africaine et maghrébine.À défaut de tenir un débat ouvert sur ce sujet, les deux hommes, non encore candidats, attirent les votes et sont qualifiés pour le second tour dans un sondage de Harris Interactive. Emmanuel Macron a par ailleurs implicitement taclé Éric Zemmour sur son envie d’interdire les prénoms étrangers."Notre identité ne s’est jamais bâtie sur le rétrécissement, ni à des prénoms ni à des formes de crispations", a-t-il lancé lors d’un discours tenu fin septembre à la Bibliothèque nationale de France.

stepone77 mon rêve ca serait de gagner au loto et partir de la franc macronie .. ca serait le paradis de plus voir la macronie en marche.. 1

Michelvsrin Je n'ai pas gagné au Loto, mais j'ai le privilège de le voir de très loin.... C"est déjà de trop ...

6

afrique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

afrique, emmanuel macron, élection présidentielle, colonisation, eric zemmour