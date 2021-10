L'opposition lance la Grande coalition Wallu Sénégal en prévision des élections de 2022

https://fr.sputniknews.com/20211009/lopposition-lance-la-grande-coalition-wallu-senegal-en-prevision-des-elections-de-2022-1052069000.html

Plusieurs partis d'opposition ont officiellement lancé la Grande coalition Wallu Sénégal en prévision des élections locales prévues pour janvier 2022. 09.10.2021, Sputnik France

La Grande coalition Wallu Sénégal a officiellement fait son apparition le 8 octobre à Dakar sur l'initiative du Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition) et de ses alliés, à quelques mois des élections départementales et municipales programmées pour le 23 janvier 2022.Outre le PDS, parti de l'ancien Président sénégalais Abdoulaye Wade, la nouvelle coalition comprend des partis de AJ/PADS, de Jotna, du Congrès de la renaissance démocratique (CRD), et de Bokk Giss Giss, ainsi que des mouvements politiques et des citoyens.Dans une déclaration lue à l'occasion du lancement de ce regroupement, les formations politiques soulignent que cette coalition "présentera des listes de candidats dans tous les départements, villes et communes de l'étendue du territoire national", et font part de leur volonté de poursuivre la campagne jusqu'à l'élection présidentielle de 2024.La coalition s'est fixée également comme objectif de remporter la majorité des conseils municipaux et départementaux, ainsi que les sièges à l'Assemblée nationale. Élections de 2022 au SénégalUn total de 45 départements et près de 500 communes seront en jeu pour les élections locales de 2022 dont la nouveauté cette année est la modification du mode de suffrage. Maires et présidents du Conseil départemental seront désormais élus au suffrage direct.Les élections locales au Sénégal devaient initialement se tenir en juin 2019 avant d’être reportées à mars 2021, puis en janvier 2022.

