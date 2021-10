https://fr.sputniknews.com/20211009/moscou-precise-ce-qui-attend-les-employes-de-lambassade-us-soupconnes-du-vol-dun-sac-1052075997.html

Moscou précise ce qui attend les employés de l’ambassade US soupçonnés du vol d’un sac

Moscou précise ce qui attend les employés de l’ambassade US soupçonnés du vol d’un sac

Soupçonnés du vol d’un sac, trois employés de l’ambassade des États-Unis à Moscou quitteront la Russie, selon la porte-parole du ministère russe. Maria... 09.10.2021, Sputnik France

2021-10-09T22:21+0200

2021-10-09T22:21+0200

2021-10-09T22:32+0200

international

russie

états-unis

politique

diplomatie

vol

voleurs

sac à dos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1045229064_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_7ee0663da4c6d25bb31833b8719f09c2.jpg

Les soldats de la Marine, exerçant des fonctions administratives au sein de la mission diplomatique américaine à Moscou et soupçonnés du vol d’un sac dans un bar, ont choisi de quitter la Russie, a fait savoir la porte-parole du ministère russe.Selon Mme Zakharova, les États-Unis ont été invités soit à lever l'immunité diplomatique de ces personnes, soit à leur ordonner de quitter immédiatement la Russie.Le sac n’est toujours pas renduLes employés de l’ambassade américaine sont accusés d’avoir volé le sac d’un Russe. Maria Zakharova a précisé que le sac n’avait pas encore été retourné à la victime.Apparemment, quelque chose dans ce sac était très attirant pour les voleurs, a-t-elle lancé.Le vol dans un bar moscoviteL’incident a eu lieu dans un bar. Sur les images relayées par le ministère russe de l’Intérieur, il est possible de voir trois hommes quitter l’établissement, l’un d’entre eux en possession d’un sac à dos noir. Une autre caméra a enregistré le moment où ils sont entrés dans l’ambassade américaine, une quinzaine de minutes plus tard. D’après les images, les faits se sont déroulés dans la nuit du 17 au 18 septembre.Le ministère russe de l’Intérieur indique que les coupables présumés sont âgés de 21 à 26 ans. Soldats de la Marine, ils exercent des fonctions administratives au sein de la mission diplomatique.La victime dans cette histoire est Dmitri Kornilov, un psychologue pour enfants, qui a raconté s’être rendu dans ce bar dans la soirée. En y revenant après une courte absence, il n’a pu retrouver son sac à dos contenant de l’argent liquide, du matériel technique et des documents. Appelée par la victime, la police est rapidement intervenue et a retrouvé les suspects grâce aux enregistrements des caméras de surveillance. Dans une interview à Business FM, Dmitri Kornilov a raconté que les voleurs auraient pu le contacter et lui rendre ses affaires, mais ils ne l'ont pas fait.Le psychologue considère en plus que ce qui s'est passé était une coïncidence, il a suggéré que les Américains n'avaient pas prévu de voler son sac à dos, mais qu'ils l'avaient pris par hasard.Une information judiciaire a été ouverte. Les dommages ont été évalués à 15.000 roubles (environ 180 euros).

https://fr.sputniknews.com/20211009/soupconnes-du-vol-dun-sac-trois-employes-de-lambassade-us-a-moscou-apparaissent-en-video-1052068581.html

TonyBaobab 60 euro par tête de con!

1

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

russie, états-unis, politique, diplomatie, vol, voleurs, sac à dos