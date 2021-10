https://fr.sputniknews.com/20211009/soupconnes-du-vol-dun-sac-trois-employes-de-lambassade-us-a-moscou-apparaissent-en-video-1052068581.html

Soupçonnés du vol d’un sac, trois employés de l’ambassade US à Moscou apparaissent en vidéo

Soupçonnés du vol d’un sac, trois employés de l’ambassade US à Moscou apparaissent en vidéo

Le ministère russe de l’Intérieur a relayé une vidéo montrant trois employés de l’ambassade US à Moscou en possession d’un sac à dos volé dans un bar moscovite... 09.10.2021, Sputnik France

2021-10-09T14:24+0200

2021-10-09T14:24+0200

2021-10-09T16:54+0200

international

russie

états-unis

moscou

ambassade

vol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1052068555_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_14afea0207356d25a290b8c628a8600e.jpg

Une vidéo montrant le vol d’un sac à dos par trois employés des services techniques de l'ambassade des États-Unis à Moscou a été rendue publique.L’incident a eu lieu dans un bar. Sur les images, il est possible de voir trois hommes quitter l’établissement, l’un d’entre eux en possession d’un sac à dos noir. Une autre caméra a enregistré le moment où ils sont entrés dans l’ambassade américaine, une quinzaine de minutes plus tard. D’après les images, les faits se sont déroulés dans la nuit du 17 au 18 septembre.Le ministère russe de l’Intérieur indique que les coupables présumés sont âgés de 21 à 26 ans. Soldats de la Marine, ils exercent des fonctions administratives au sein de la mission diplomatique.Une information judiciaire a été ouverte. Les dommages ont été évalués à 15.000 roubles [environ 180 euros].Le ministère russe des Affaires étrangères a envoyé une note à Washington afin de demander que soit levée leur immunité diplomatique pour les traduire en justice. Si la demande n'est pas satisfaite, ils devront quitter le pays.Les circonstancesLa personne lésée, Dmitri Kornilov, un psychologue pour enfants, a déclaré à RIA Novosti s’être rendu à ce bar dans la soirée. En y revenant après une courte absence, il n’a pu retrouver son sac à dos contenant de l’argent liquide, du matériel technique et des documents.Appelée par la victime, la police est rapidement intervenue et a retrouvé les suspects grâce aux vidéos des caméras de surveillance.Pour l’heure, l’ambassade américaine n’a pas réagi.

TonerreDeBrest ! Les USA : à l’étranger, politique de mise à sac sans retenue... 6

Ralatoof Pour des gars de la marine, ils sont sujet au tangage et au roulis 5

15

russie

états-unis

moscou

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

russie, états-unis, moscou, ambassade, vol