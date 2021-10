https://fr.sputniknews.com/20211009/tournage-du-premier-film-dans-lespace-le-patron-de-roscosmos-livre-des-details-1052072186.html

Tournage du premier film dans l’espace: le patron de Roscosmos livre des détails

Le réalisateur et l’actrice russes qui tournent le film "Challenge" à bord de l’ISS travaillent constamment, même "au détriment d'une nuit complète de... 09.10.2021, Sputnik France

Alors que la toute première équipe à tourner dans l’espace s’est envolée le 5 octobre à destination de la Station spatiale internationale (ISS) et a déjà commencé à y travailler, Dmitri Rogozine, le patron de l’agence spatiale russe Roscosmos, a livré des détails sur la création de ce long-métrage au titre provisoire de "Challenge".D’après lui, l'actrice Ioulia Peressild (déjà vue dans La Fièvre de Petrov et Résistance, elle tient ici la tête d’affiche) et le réalisateur Klim Chipenko (Salyut 7) travaillent activement.Le 9 octobre, M.Rogozine a indiqué sur le réseau social avoir passé un nouvel appel vidéo avec eux.Tournage dans l'espaceLe 5 octobre, un lanceur Soyouz-2.1a transportant le vaisseau spatial Soyouz MS-19 a décollé depuis le cosmodrome de Baïkonour. N'ayant pas pu s'amarrer automatiquement à l’ISS, l'équipage l'a fait manuellement.Il transportait le cosmonaute Anton Chkaplerov, Ioulia Peressild et Klim Chipenko.Le réalisateur et l'actrice ont 12 jours pour y tourner les prises de vue et reviendront sur Terre le 17 octobre."Challenge" ne représente qu’une partie d'un large projet scientifique et éducatif qui comprendra également une série de documentaires sur la production de technologies et d'infrastructures spatiales. Les représentants de Roscosmos estiment que c’est un moyen de "populariser les activités spatiales de la Russie".

brezon J'ai suivi pendant des heures , la nuit , le lancement de cette magnifique fusée Russe : Soyouz , tout cela avec des chaines de télévision Russes parce que chez nous ce fut le minimum du minimum - On peut constater le degré de haine russophobe chez nos "merdias" qui ne savent pas quoi dire pour salir cet exploit d'envoyer dans l'espace une petite équipe de cinéastes - C'est l'écoeurement à en vomir devant tant de haine ..........

