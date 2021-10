https://fr.sputniknews.com/20211009/vous-netes-pas-le-bienvenu-ici-zemmour-pris-a-partie-en-faisant-des-dedicaces-en-corse---video-1052070916.html

"Vous n’êtes pas le bienvenu ici": Zemmour pris à partie en faisant des dédicaces en Corse - vidéo

"Vous n'êtes pas le bienvenu ici": Zemmour pris à partie en faisant des dédicaces en Corse - vidéo

"Venu chercher l’affection des Corses" avec son ouvrage fraîchement paru, Éric Zemmour a reçu un accueil contrasté. Au milieu de ses sympathisants figuraient... 09.10.2021, Sputnik France

La promotion de son livre "La France n’a pas dit son dernier mot" a conduit Éric Zemmour dans quelques villes corses, dont Sartène, où une séance de dédicaces s’est tenue vendredi 8 octobre.Le polémiste, qui tarde à se porter candidat mais parle souvent de ses ambitions en ce sens, a affirmé qu’il souhaitait "chercher l’affection des Corses", lui aussi ayant des racines méditerranéennes. Pourtant, l’ambiance dans le café-librairie de Sartène est devenue assez tendue lorsque, en pleine séance de dédicaces, deux indépendantistes l’ont interpellé."Un désamour entre les Corses et la France"Une interpellation, à laquelle le polémiste a réagi en s’expliquant:Une altercation verbale a vite éclaté entre Paul-Félix Benedet associé à Olivier Sauli, autre membre de Core in Fronte, et les partisans d’Éric Zemmour Jean-Antoine Giacomi et Filippo de Carlo. Ce dernier a lancé:La séance de dédicaces a repris par la suite.Un peu après, le polémiste a affirmé que ce n’était pas "un moment chaud", rapporte France 3 régions."On s’échauffe, ce n’est rien du tout. Depuis des années, partout où je passe, des "antifas" essaient de faire le coup de poing pour m’empêcher de parler. […] J’ai l’habitude. Ce n’est pas ces gens-là qui vont me faire taire", a-t-il expliqué.Au sujet des relations entre les Corses et la France, Zemmour a évoqué pour sa part "un désamour":

