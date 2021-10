https://fr.sputniknews.com/20211010/copenhague-classee-la-ville-la-plus-sure-au-monde-paris-perd-des-points-1052084782.html

Copenhague classée la ville la plus sûre au monde, Paris perd des points

La capitale du Danemark a décroché la palme du classement des villes les plus sûres au monde, élaboré par le magazine britannique The Economist. Quant à la... 10.10.2021, Sputnik France

Alors que dans les classements de 2015, 2017 et 2019, Tokyo, Singapour et Osaka occupaient continuellement les trois premières places du classement des villes les plus sûres au monde selon The Economist, c’est pour la première fois qu’une métropole européenne, Copenhague, arrive en tête avec la note la plus élevée, 82,4 sur 100.La capitale du Danemark est passée de la huitième place en 2019 au sommet de la liste, en grande partie grâce à l'introduction d'une section de sécurité environnementale par The Economist, un critère qui n’avait pas été pris en compte dans les classements des années précédentes. Sur ce plan elle occupe la 6e place avec 84,5 points, et est à la première place dans le domaine de la sécurité personnelle avec 86,4 points.Les autorités en ont fait leur priorité. Ainsi depuis la mi-septembre, les personnes ayant commis certains types de crimes ne peuvent plus se déplacer dans les rues du centre de minuit à cinq heures du matin. Il s’agit de les empêcher de "ruiner l'ambiance et la sécurité en commettant des actes de violence ou d'autres crimes graves", expliquent les autorités.Quid de Paris?Quant à Paris, depuis 2019 sa note globale dans le classement est passée de 83,3 à 74,3 points. La capitale française ne figure plus parmi les villes qui peuvent se vanter d’un très haut niveau de sécurité, pour franchir ce seuil 75 points étant nécessaires.Sur le plan de la sécurité personnelle, Paris occupe désormais la 6e place avec 79 points contre une 21e place en 2019 avec 85,2 points. À titre de comparaison Copenhague était en 2019 à la deuxième place avec 93,6 points.D’autres aspectsS’il s’agit de la sécurité sanitaire, Paris partage la 28e place avec Moscou et Riyad avec 68,6 points. Copenhague, avec ses 70 points, se trouve à la 26e place. Quant à la sécurité des infrastructures, un critère qui prend en compte la disponibilité, la qualité et la suffisance des infrastructures urbaines existantes, Paris a 82,6 points, ce qui la place à la 24e position, loin derrière Copenhague, ses 89,0 points et sa 3e place.Finalement, avec 82,2 points, Copenhague est aussi à la 3e place sur le plan de la sécurité numérique tandis que Paris occupe la 22e place avec 69,4 points.

