https://fr.sputniknews.com/20211010/en-grece-un-recensement-a-distance-de-la-population-en-raison-de-lepidemie-1052082157.html

En Grèce, un recensement à distance de la population en raison de l'épidémie

En Grèce, un recensement à distance de la population en raison de l'épidémie

La Grèce va entamer le 23 octobre un recensement de sa population qui, pour cause de l'épidémie de coronavirus, se déroulera essentiellement via internet, a... 10.10.2021, Sputnik France

2021-10-10T14:58+0200

2021-10-10T14:58+0200

2021-10-10T14:58+0200

grèce

statistique

pandémie

recensement

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104315/21/1043152142_0:145:3153:1919_1920x0_80_0_0_b87f7022358aef4d2758a6d11d11ac58.jpg

Quelque 60.000 personnes seront tout de même chargées de distribuer à domicile le courrier informant chaque foyer de son code électronique pour pouvoir enregistrer ses données sur internet.Pour les personnes qui n'auront pas la possibilité de le faire, des agents d'ELSTAT viendront à leur domicile pour noter leurs informations en face-à-face.Lors du dernier recensement de 2011, la Grèce comptait 10,8 millions d'habitants, dont 5,3 millions d'hommes et 5,5 millions de femmes.Plus de 3,8 millions de personnes vivaient dans Athènes et sa grande banlieue. Et le pays comptait également 530.000 étrangers hors UE et 100.000 venant d'un pays de l'UE.

grèce

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

grèce, statistique, pandémie, recensement, covid-19