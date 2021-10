https://fr.sputniknews.com/20211010/la-chine-renouvelle-son-alerte-bleue-aux-pluies-torrentielles-1052082288.html

La Chine renouvelle son alerte bleue aux pluies torrentielles

La Chine renouvelle son alerte bleue aux pluies torrentielles

Le Centre météorologique national de la Chine a renouvelé, dimanche, son alerte bleue aux pluies torrentielles dans le sud et l'est du pays et a appelé à... 10.10.2021, Sputnik France

2021-10-10T15:00+0200

2021-10-10T15:00+0200

2021-10-10T15:00+0200

chine

météo

alerte

pluie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103244/64/1032446488_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_d3f7ce6394c205e73895a98a022eb9f5.jpg

De dimanche 8h00 à lundi 8h00, de fortes averses devraient frapper certaines parties du Guangdong, du Guangxi, de Hainan, du Guizhou, du Yunnan, du Jiangsu et de l'Anhui, avec des précipitations atteignant jusqu'à 160 mm par endroits dans le sud du Guangxi, selon le centre chinois.Certaines de ces régions sont susceptibles de connaître plus de 50 mm de précipitations horaires, accompagnées d'orages, de fortes rafales ou de grêles.Le centre météorologique a recommandé aux gouvernements locaux de se préparer à faire face aux tempêtes, alors que les écoles et maternelles ont été appelées à adopter des mesures appropriées pour assurer la sécurité des enfants et les conducteurs à faire attention aux inondations et aux embouteillages.La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, météo, alerte, pluie