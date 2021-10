https://fr.sputniknews.com/20211010/la-russie-en-train-de-demonter-des-apaches-trump-craint-pour-le-materiel-us-en-afghanistan-1052086471.html

La Russie "en train de démonter des Apaches"? Trump craint pour le matériel US en Afghanistan

La Russie "en train de démonter des Apaches"? Trump craint pour le matériel US en Afghanistan

Pris de craintes sur le matériel militaire américain abandonné en Afghanistan, Donald Trump est persuadé que la Russie, ainsi que la Chine, sont déjà "en... 10.10.2021, Sputnik France

2021-10-10T20:35+0200

2021-10-10T20:35+0200

2021-10-10T20:58+0200

international

russie

états-unis

coopération militaire

afghanistan

service fédéral russe pour la coopération militaire et technique (fsvts)

donald trump

armes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101868/37/1018683771_0:87:4119:2404_1920x0_80_0_0_7b3d36265e2458008168c27cfc7f2e7d.jpg

La Russie est déjà en train d’étudier des équipements militaires américains que l’armée a laissés derrière elle lors de son retrait d’Afghanistan, a de nouveau déclaré ce dimanche 10 octobre l’ancien Président des États-Unis Donald Trump.Selon l’ex-locataire de la Maison-Blanche, pendant le retrait d’Afghanistan les troupes américaines ont démilitarisé quelques vieux hélicoptères militaires qui se trouvent actuellement entre les mains de "nos ennemis".Des spéculations sans fondementLa Russie ne coopère pas actuellement avec l’Afghanistan dans le domaine militaire, a déclaré pour Sputnik la porte-parole du service fédéral russe pour la Coopération militaire et technique Valeriya Rechetnikova."En ce moment on ne mène pas d’activités de coopération militaro-technique avec l’Afghanistan. Toutes spéculations sur la possibilité de participation de nos spécialistes à la reproduction du matériel militaire américain [abandonné en Afghanistan, ndlr] n’ont aucun fondement", a indiqué Mme Rechetnikova.Équipements démilitarisésDans la nuit du 30 au 31 août 2021, les derniers soldats américains ont quitté l’Afghanistan dans le cadre du retrait définitif du pays décidé plus tôt cette année par le 46e Président des États-Unis Joe Biden.Le Commandement central (CENTCOM) de l'armée américaine estime que les troupes américaines ont abandonné en Afghanistan au moins 170 équipements militaires. Selon le chef du CENTCOM, le général Kenneth McKenzie, la plupart d’entre eux ont été démilitarisés, c’est-à-dire rendus inutilisables.Sur la liste du matériel militaire américain abandonné, figurent au moins 70 véhicules blindés MRAP résistants aux mines, 27 véhicules légers Humvee, un système de défense anti-missile C-RAM et 73 avions, tous étant hors d’usage.Le général McKenzie a souligné que pour assurer la protection des soldats américains le système de défense anti-missile était en service "jusqu'à la dernière minute".

lusofranc Meme avec les mises a niveau ..Il y a encore quelques choses a decouvrir,et surtout,par les russes et les chinois,sur ces ventilateurs des années 90 ? LOL ! 3

Silou Des Apaches sans plumes ceux à plumes en Amazonie ceux sont les américains qui les ont exterminé 2

5

russie

états-unis

afghanistan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

russie, états-unis, coopération militaire, afghanistan, service fédéral russe pour la coopération militaire et technique (fsvts), donald trump, armes