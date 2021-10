https://fr.sputniknews.com/20211010/le-flanc-nord-du-volcan-en-eruption-a-la-palma-seffondre--videos-1052081953.html

Le flanc nord du volcan en éruption à La Palma s’effondre – vidéos

Alors que la coulée de lave du volcan Cumbre Vieja, en éruption depuis le 19 septembre, touchait principalement l’ouest de l’île de La Palma, son flanc nord... 10.10.2021, Sputnik France

La catastrophe naturelle sur l’île de La Palma où l’éruption du volcan Cumbre Vieja en est à sa troisième semaine a pris une nouvelle ampleur samedi 9 octobre après-midi.Des blocs de la taille d’une maisonL'Institut géologique et minier d'Espagne a publié une vidéo enregistrée par ses scientifiques montrant des coulées de lave emporter des blocs de la taille d’une maison de trois étages.Ces images montrent comment les gros blocs erratiques du cône principal descendent à grande vitesse et sont accompagnés de fusées éclairantes momentanées qui se produisent sur leur trajectoire descendante.Une autre vidéo prise depuis un drone dévoile comment de gros blocs du cône principal descendent à vive allure.La lave atteint l’océanL’éruption du volcan a débuté le 19 septembre. Dans la nuit du 28 au 29 septembre la lave a atteint l’océan Atlantique, un fait redouté en raison de la production de gaz toxiques et de particules nocives.La lave a déjà recouvert 497 hectares et a détruit 1.186 bâtiments. Plus de 6.000 personnes ont été évacuées.

volcan, îles canaries, éruption