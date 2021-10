https://fr.sputniknews.com/20211010/le-president-tcheque-hospitalise-au-lendemain-des-legislatives-1052079831.html

Le Président tchèque hospitalisé au lendemain des législatives, a fait savoir ce dimanche le porte-parole de l'hôpital. 10.10.2021, Sputnik France

Le Président tchèque Milos Zeman a été hospitalisé dimanche à Prague, a annoncé la porte-parole de l'hôpital universitaire militaire de la capitale, au lendemain des élections législatives."Oui, je vous confirme cette information", a déclaré à l'AFP Jitka Zinke, ajoutant que le médecin du Président s'exprimerait plus tard dans la journée.Une santé précaireM. Zeman, 77 ans, avait déjà été hospitalisé pendant huit jours en septembre pour ce que son porte-parole Jiri Ovcacek avait qualifié d'"épuisement léger et déshydratation". Il souffre de neuropathie diabétique qui le force à se déplacer en chaise roulante depuis cette année.Pour des raisons de santé, il a dû voter à son domicile pour les élections législatives qui se sont déroulées vendredi et samedi.En tant que Président, c'est à lui que revient la tâche de nommer un nouveau Premier ministre à l'issue des élections.Le scrutinPremier ministre sortant de République tchèque, le milliardaire Andrej Babis a rencontré dimanche Milos Zeman, son allié, avec l'espoir de se maintenir au pouvoir malgré sa courte défaite aux législatives.L'alliance d'opposition Ensemble (centre-droit) disposerait d'une majorité de 108 sièges au Parlement (qui compte 200 élus) si elle formait une coalition plus large avec le Parti pirate anti-système et le mouvement centriste des Maires et indépendants (STAN).Ensemble, qui regroupe le Parti démocratique civique (droite), TOP 09 (centre-droit) et l'Union chrétienne démocrate (centre), a obtenu 27,78% des voix, un souffle devant le mouvement populiste ANO de M. Babis (27,14%).

avec AFP

