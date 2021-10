Marine Le Pen pense "sérieusement" qu’elle sera au second tour de la présidentielle

https://fr.sputniknews.com/20211010/marine-le-pen-pense-serieusement-quelle-sera-au-second-tour-de-la-presidentielle-1052087730.html

"Je crois même que je vais gagner". La candidate du Rassemblement national se montre optimiste quant à l’issue de l’élection présidentielle de 2022. Pour elle... 10.10.2021, Sputnik France

Invitée sur BFM TV, Marine Le Pen a confié penser "sérieusement" et "sincèrement" qu’elle sera au second tour de la prochaine présidentielle."Et je vais vous faire une confidence, je pense que je vais gagner cette élection présidentielle", a ajouté la finaliste de la présidentielle de 2017, qui ne croit avoir qu’un "seul adversaire": l’actuel Président de la République."Il faut à tout prix que nous nous mettions dans les conditions de faire le meilleur premier tour possible. L'essentiel est de battre Emmanuel Macron et je suis la mieux placée pour battre Emmanuel Macron", a estimé la candidate du Rassemblement national.Divergences avec ZemmourM.Le Pen dit en outre ne pas être préoccupée par la progression d’Éric Zemmour dans les sondages:"Je ne suis pas inquiète par conviction et pas inquiète par expérience."Le polémiste serait pour la première fois qualifié au second tour avec 17 à 18% des intentions de vote, derrière Emmanuel Macron (24 à 27%), d’après un sondage Harris Interactive pour Challenges paru le 6 octobre. Ainsi, M.Zemmour est arrivé devant Marine Le Pen (15 à 16%) dans chacune des configurations testées.

