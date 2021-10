https://fr.sputniknews.com/20211010/marre-de-ce-pays-que-fait-la-police-une-deuxieme-ex-miss-agressee-en-france-en-deux-semaines-1052082584.html

"Marre de ce pays! Que fait la police?": une deuxième ex-Miss agressée en France en deux semaines

À peine deux semaines se sont écoulées depuis l’attaque de Vaimalama Chaves, à Paris, et voilà qu’une autre ancienne Miss a été agressée en province. Sa montre... 10.10.2021, Sputnik France

Delphine Wespiser, Miss France 2012 et chroniqueuse de Touche pas à mon poste (TPMP), a raconté sur Instagram avoir été victime d’une agression samedi 9 octobre."Je viens de me faire agresser dans la rue. En un tour de passe-passe, ma montre a disparu", a écrit l’Alsacienne dans une story, avant de dénoncer l’inaction des forces de l’ordre.Selon les informations de Public, la femme a été attaquée par un individu lorsqu’elle sortait de son hôtel en province. À l’issue d’une altercation, Delphine Wespiser a été obligée de lui donner sa montre de quelque 4.000 euros. L’ancienne Miss compterait porter plainte, précise le site.Attaquée par des mineursLe 25 septembre a été un samedi tendu pour une autre reine de beauté, la Polynésienne Vaimalama Chaves. Elle a annoncé avoir été "attaquée par une bande de moins de 18 ans", qui lui a jeté des cailloux "pour rigoler", à Paris. Les jeunes ont en outre tenté de lui voler son téléphone.Miss France 2019 a réussi à filmer les faits. Dénonçant l’insécurité que vivent les citoyens, elle a porté plainte et a appelé à ne pas rester muet en cas d’agression.

Michelvsrin Un pays qui s'appelait France, appréciée dans le monde entier pour son équité, son idéologie et ses convictions et son histoire... C'était hier car il n'en reste aujourd'hui plus rien. 1

xejot35081 trop occuper a taper les gilets jaunes ou les antipass .... 0

