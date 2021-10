https://fr.sputniknews.com/20211010/plus-de-80-de-la-population-italienne-de-plus-de-12-ans-vaccinee-1052078225.html

Plus de 80% de la population italienne de plus de 12 ans vaccinée

Plus de 80% de la population italienne de plus de 12 ans vaccinée

L'Italie a atteint l'objectif fixé par le gouvernement en terme de vaccination de la population âgée de plus de 12 ans, montrent les statistiques publiées... 10.10.2021, Sputnik France

Au total, 43.229.551 d'habitants de la péninsule âgés de 12 ans et plus avaient achevé le 10 octobre leur cycle de vaccination, soit un peu plus de 80%.Ce seuil a été fixé en mars dernier par le commissaire spécial à l'urgence COVID, le général Paolo Figliuolo.L'Italie a enregistré 131.274 décès officiellement liés au COVID-19 depuis l'apparition de l'épidémie. Ce bilan est le deuxième le plus lourd enregistré en Europe après celui de la Grande-Bretagne et le neuvième plus élevé du monde.

