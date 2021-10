Frappé à coups de machette et dépouillé dans une cité de Bordeaux

https://fr.sputniknews.com/20211011/frappe-a-coups-de-machette-et-depouille-dans-une-cite-de-bordeaux-1052095664.html

Samedi 9 octobre, un homme de 27 ans qui marchait dans la rue de la cité Chantecrit à Bordeaux a été abordé par deux individus sortis de l’entrée principale d’un bâtiment, rapporte Sud-Ouest.Menacé d’une machette, il a été entraîné vers l’accès aux personnes handicapées, mis à genoux, tabassé et détroussé.Après qu'il a appelé au secours, il a été frappé à coups de poing, de pied et de machette.Un passant alerté par ses cris a frappé à la porte d’accès handicapé en faisant ainsi fuir les voyous.Blessé à une fesse et à une chevilleLes examens médicaux à l’hôpital Pellegrin, où la victime a été admise dans un service spécialisé, ont fait état de nombreux hématomes sur tout le corps et de plaies à une fesse et à une cheville.Une enquête est ouverte pour extorsion, vol avec arme et séquestration. Elle a été confiée à la sûreté départementale, détaille le journal régional.Début février, deux hommes avaient été blessés à l’arme blanche par une bande de sept individus dans la même cité Chantecrit. L’un avait été hospitalisé après avoir reçu plusieurs coups de couteau au thorax et à la cuisse. L’autre avait été touché à la main.

