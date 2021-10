https://fr.sputniknews.com/20211011/inde-le-conglomerat-reliance-industries-renforce-ses-activites-dans-le-domaine-de-lenergie-solaire-1052090241.html

Inde: le conglomérat Reliance Industries renforce ses activités dans le domaine de l'énergie solaire

Inde: le conglomérat Reliance Industries renforce ses activités dans le domaine de l'énergie solaire

Le conglomérat indien Reliance Industries Ltd a annoncé, dimanche, avoir conclu des accords d'achat de capacité solaire, alors que le propriétaire du plus... 11.10.2021, Sputnik France

2021-10-11T11:07+0200

2021-10-11T11:07+0200

2021-10-11T11:07+0200

faits divers

inde

énergie solaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104190/56/1041905612_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e530d308bce9f757ba01a3668479cc4f.jpg

Par l'intermédiaire de son unité Reliance New Energy Solar, Reliance a acquis le fabricant norvégien de panneaux solaires REC Solar Holdings pour 771 millions de dollars ainsi qu'une participation de 40% dans la société indienne Sterling and Wilson Solar (SWSL).Reliance a annoncé en juin dernier vouloir investir 10,1 milliards de dollars dans l'énergie propre sur trois ans.Détenue par Mukesh Ambani, l'homme le plus riche en Inde avec une fortune de 92 milliards USD, la société prévoit de développer une capacité solaire d'au moins 100 gigawatts (GW) d'ici 2030, ce qui représente plus d'un cinquième de l'objectif indien d'installer 450 GW d'ici la fin de cette décennie.M. Ambani a déclaré dans un communiqué que Reliance Industries est prête à mettre en place "une mega usine photovoltaïque intégrée à l'échelle mondiale" d'une capacité annuelle initiale de 4 GW, pour finalement atteindre 10 GW.L'achat de REC Solar, a-t-il ajouté, aiderait Reliance Industries à se développer en Australie, en Europe, aux États-Unis et ailleurs en Asie et qu'il cherchait à faire de l'Inde une plaque tournante pour la fabrication des panneaux solaires les moins chers et les plus efficaces.L'Inde dépend du charbon pour plus de 70% de sa production et seulement 4% est produite grâce à l'énergie solaire.

inde

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, énergie solaire