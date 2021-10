https://fr.sputniknews.com/20211011/la-russie-aurait-vole-une-formule-dastrazeneca-moscou-denonce-une-version-non-scientifique-1052098576.html

La Russie aurait volé une formule d’AstraZeneca? Moscou dénonce une version "non scientifique"

La Russie aurait volé une formule d’AstraZeneca? Moscou dénonce une version "non scientifique"

"Des espions russes ont volé la formule du vaccin AstraZeneca et l’ont utilisée pour élaborer le Spoutnik V", a affirmé The Sun dans un récent article. Le... 11.10.2021, Sputnik France

2021-10-11T18:53+0200

2021-10-11T18:53+0200

2021-10-11T18:54+0200

international

russie

royaume-uni

kremlin

fonds russe d'investissements directs (rdif)

spoutnik v

astrazeneca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1052099236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4170e985ebe6588201714958a92d222a.jpg

Le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov a rejeté comme dénuées de base scientifique les allégations avancées dans un article de The Sun selon lesquelles la Russie aurait volé des données relatives à l’élaboration par des chercheurs britanniques d’un vaccin anti-Covid.Se référant à des "services de sécurité", The Sun a annoncé le 10 octobre qu’"un des espions de Vladimir Poutine" avait volé des "données vitales" sur la conception du vaccin AstraZeneca, qui auraient aidé les Russes à créer leur propre vaccin Spoutnik V."Fake news"Le Fonds russe d'investissements directs (RFPI), qui a financé le développement du vaccin russe Spoutnik V, a également qualifié la version du vol de données de recherche de "fake news" sans aucune argumentation scientifique.Le RFPI a précisé que les Spoutnik V et AstraZeneca utilisaient des adénovirus différents: la préparation russe a un adénovirus humain et le vaccin suédo-britannique a un adénovirus de chimpanzé. En plus, le vaccin russe est composé de deux vecteurs, Ad26 et Ad5, c’est-à-dire qu’il utilise l’approche du rappel hétérogène, tandis que l’AstraZeneca prévoit la double injection du même vecteur.Le RFPI a également mis en relief la coopération scientifique entre les équipes du Spoutnik V et de l’AstraZeneca qui se base sur un accord signé en décembre 2020 et qui prévoit des essais cliniques communs.Reconnaissance du Spoutnik V par l’OMSLe Spoutnik V russe, premier vaccin anti-Covid enregistré dans le monde, est approuvé par les autorités sanitaires de 70 pays avec une population totale de plus de quatre milliards d’habitants.L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est en train d’analyser le dossier du Spoutnik V pour l’homologuer dans le système des programmes de l’Organisation des Nations unies (Onu).Début octobre, après des pourparlers à Genève avec des officiels de l’OMS, le ministre russe de la Santé Mikhaïl Mourachko a annoncé qu’il ne restait que quelques formalités administratives pour finaliser la reconnaissance du Spoutnik V au sein de l’Onu.Quelques jours plus tard, la docteure Mariangela Simao, chargée de l'accès aux médicaments à l'OMS, a confirmé que le processus d’homologation était entré dans le stade final.

Psed Lol, si ils l'avaient volé , ça ne pourrait être pour être sur de ne pas faire la même chose, et de ne pas intoxiquer leurs concitoyens 6

laure89 🙄 Ils vont loin dans leurs absurdités. 4

9

russie

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

russie, royaume-uni, kremlin, fonds russe d'investissements directs (rdif), spoutnik v , astrazeneca