L'état d'urgence sanitaire déclaré en Lettonie après une augmentation des contaminations

Un état d'urgence sanitaire de trois mois a été déclaré, lundi, en Lettonie, en raison de la hausse des infections au Covid-19 à des niveaux record. 11.10.2021, Sputnik France

Le nombre de contaminations quotidiennes est désormais bien supérieur à un millier dans ce pays balte de 1,9 million d'habitants, un rythme de propagation de la pandémie supérieur à ce qui avait été vu plus tôt dans l'année.Selon les nouvelles règles, le masque devient obligatoire dans tous les édifices ouverts au public, et tout employé du domaine public devra être vacciné au 15 novembre.Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne seront pas autorisées à entrer dans les supermarchés, et seuls les magasins considérés comme essentiels seront autorisés à ouvrir le weekend.

