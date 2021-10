https://fr.sputniknews.com/20211011/non-vaccine-bolsonaro-interdit-de-stade-a-sao-paulo-1052095414.html

Non-vacciné, Bolsonaro interdit de stade à Sao Paulo

Non-vacciné, Bolsonaro interdit de stade à Sao Paulo

Le Président brésilien a été refoulé du stade à Sao Paolo où se disputait le match Santos FC–Gremio, car seuls les supporteurs vaccinés peuvent accéder aux... 11.10.2021, Sputnik France

2021-10-11T15:52+0200

2021-10-11T15:52+0200

2021-10-11T15:55+0200

covid-19

brésil

oms

football

pandémie

jair bolsonaro

vaccination

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0b/1044752377_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_c8c3adb904b9933cbb5cceb3ec977819.jpg

Réputé pour ses prises de position relativisant la gravité du nouveau coronavirus, le Président brésilien Jair Bolsonaro n’a pas été admis à assister au match de foot du championnat national opposant Santos FC à Gremio faute de pouvoir présenter un passeport vaccinal, relate Metropoles.Dimanche 10 octobre, Santos FC de Sao Paulo jouait son premier match avec spectateurs après une pause de plusieurs mois due à la crise sanitaire. Dans la majorité des États brésiliens, les spectateurs doivent fournir un passeport vaccinal pour accéder aux tribunes.Près de 600.000 morts au BrésilPrécédemment, M.Bolsonaro s’est plusieurs fois prononcé contre la vaccination obligatoire et l’imposition du confinement à cause du Covid-19. Au tout début de la pandémie, il jugeait que le nouveau coronavirus ne présentait pas tant de menace.Or, selon les récentes évaluations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Brésil se trouve actuellement en troisième place mondiale pour le nombre de cas confirmés de Covid, avec plus de 21,5 millions. En termes de décès liés à la pandémie, le Brésil, avec ses près de 600.000 morts, n’est devancé que par les États-Unis où il y a eu plus de 710.000 décès.Le Président Bolsonaro a lui-même attrapé le nouveau coronavirus en juillet 2020 après avoir ostensiblement ignoré les mesures de prévention. Pourtant, ses propos selon lesquels il possédait plus d’anticorps que les personnes vaccinées sont à prendre avec des pincettes. Ainsi, une étude menée récemment par le CHU de Toulouse a démontré que la vaccination contre le Covid-19 donnait une meilleure protection qu’une infection naturelle seule.

Michelvsrin Heureusement qu'ils ne lui ont pas refusé l'entrée aux bâtiments de la présidence........ Ces informations à dormir debout...... 1

1

brésil

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

brésil, oms, football, pandémie, jair bolsonaro, vaccination