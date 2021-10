https://fr.sputniknews.com/20211011/pecresse-tacle-zemmour-en-expliquant-pourquoi-limmigration-zero-est-impossible-1052090966.html

Pécresse tacle Zemmour en expliquant pourquoi l’immigration zéro est impossible

Bien que la candidate de droite table sur l'arrêt de l'immigration incontrôlée, elle met en garde contre la notion d'immigration zéro prônée par Éric Zemmour... 11.10.2021

La présidente de la région Île-de-France, l’ex-LR Valérie Pécresse (Libres!) est venue le 10 octobre à La Baule en Loire-Atlantique pour défendre son programme devant 200 militants Républicains.La candidate, qui espère représenter la droite à l’élection présidentielle à l’issue du congrès LR en décembre, est revenue sur le thème de l’immigration, sujet important qui domine le paysage politique. Elle a mis en garde contre les promesses d’Éric Zemmour."Ceux qui vous disent: élisez-moi et en avril, ce sera immigration zéro, vous mentent, vous trompent", a-t-elle avancé en énumérant de possibles situations qui prouvent que cette notion appartient au domaine de la démagogie.L’immigration soumise à des quotasCe n'est pas la première fois que la candidate avance de tels arguments. Le 5 octobre, dévoilant son projet migratoire, elle a évoqué la venue au PSG de Lionel Messi: "L'immigration zéro, ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. Est-ce que les Français renonceraient à accueillir Neymar et Messi?".Elle table sur l’introduction de quotas en inscrivant dans la Constitution que la République limite le nombre de ressortissants étrangers autorisés à séjourner en France et en faisant voter chaque année par le Parlement des quotas d'immigration, par pays et par type. De telle manière, le nombre de visas délivrés serait réduit de moitié, assure la candidate. Elle souhaite en outre procéder à des expulsions "sans délais" en cas d’entrée illégale.L’arrêt total de l’immigrationValérie Pécresse a lancé une pique au camp d’Éric Zemmour, quasi-candidat qui réclame l’arrêt total de l’immigration en France.Le polémiste se limite pourtant à des déclarations générales.Contrairement à lui, Marine Le Pen, candidate RN, s’abstient à ce stade de parler d’immigration zéro. Ainsi, fin septembre elle s’est dite favorable à recourir aux étrangers en cas de pénuries de main-d’œuvre.Pour le moment, 41% des Français approuvent l’idée d’immigration zéro, comme en attestent les résultats d'un sondage réalisé par l’Institut CSA pour CNews, publié le 7 octobre.

GIOVANNIIIIIIIII Impossible n'est pas français, et il vas vous le prouver bientôt.. plus aucune aides , plus de logements , plus de santé gratuite, plus d apart , plus rien , Nada !!! 8

CiaoBella Madame Pécresse qui a été au pouvoir avec les résultats des précédents gouvernements n'est pas crédible. Manque évident de références. On la zappe. 5

