Plus de 34 milliards € approuvés pour les villes et les régions européennes

Plus de 34 milliards € approuvés pour les villes et les régions européennes

La Commission européenne a dressé, lundi, le bilan de la mise en œuvre de l'instrument REACT-EU (Soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des... 11.10.2021

2021-10-11T14:34+0200

2021-10-11T14:34+0200

2021-10-11T14:34+0200

REACT-EU a été le tout premier instrument de NextGenerationEU à effectuer des paiements pour soutenir la relance dans les États membres, selon la Commission européenne.En quatre mois, 86 % des ressources REACT-EU disponibles pour cette année ont été approuvées, relève l'exécutif européen. 21,7 milliards d'euros sont mobilisés par l'intermédiaire du Fonds européen de développement régional, 12 milliards d'euros par l'intermédiaire du Fonds social européen et 410 millions d'euros par l'intermédiaire du Fonds européen d'aide aux plus démunis, précise-t-on.Le financement REACT-EU complète le train de mesures de l'initiative d'investissement en réaction au coronavirus (CRII) de l'UE qui a mobilisé plus de 21 milliards d'euros pour répondre aux besoins économiques et sociaux urgents des secteurs les plus touchés par la pandémie de coronavirus, ajoute la Commission européenne.

