https://fr.sputniknews.com/20211011/pourquoi-gerer-avec-cur-et-bonte-est-la-meilleure-facon-de-diriger-une-entreprise-1052094729.html

Pourquoi "gérer avec cœur et bonté" est la meilleure façon de diriger une entreprise

Pourquoi "gérer avec cœur et bonté" est la meilleure façon de diriger une entreprise

Dans ce 16e cours "d’Anti-néolibéralisme", Omar Aktouf explique à Sputnik les principes de gestion des entreprises énoncés par l’ingénieur français Henri... 11.10.2021, Sputnik France

2021-10-11T14:52+0200

2021-10-11T14:52+0200

2021-10-11T14:59+0200

entreprise

défaillance de gestion

cours d'anti-néolibéralisme

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1045733917_0:66:800:516_1920x0_80_0_0_3f9e476bc4dfb70321430bb1fb1aa93d.jpg

Au XIXe et au début du XXe siècle, la généralisation de la machine, du moteur, du chemin de fer, etc. va apporter dans son sillage la conviction de la nécessité d’organiser le travail suivant des rouages bien réglés. La discipline la plus stricte, la spécialisation la plus poussée, la division du travail la plus détaillée et, enfin, la rationalité opératoire, le calcul scientifique et la prévision méticuleuse étaient les maîtres mots de cette nouvelle discipline, la gestion.Après Frederick Winslow Taylor (1856-1915), qui a systématisé la recherche des rendements dans la manufacture et les usines et dont les travaux ont été qualifiés de "gestion scientifique du travail", Henri Fayol (1841-1925), ingénieur français, est considéré comme le second pilier fondateur de la pensée administrative traditionnelle. Fayol a écrit le premier ouvrage traitant de gestion globale de l’entreprise et des tâches des dirigeants, "Administration industrielle et générale", publié pour la première fois en 1916, alors qu’il avait déjà 75 ans.Dans ce livre, Fayol appelle à la mise en œuvre dans la gestion des entreprises de principes tirés de sa longue expérience d’ingénieur et de directeur général d’une importante entreprise française.En quoi consistent les principes énoncés par Fayol? En quoi il rejoint la pensée de Taylor? Son œuvre a-t-elle était respectée intégralement par la théorie du management moderne?"Partager les fruits de l’entreprise"Bien que les travaux de Fayol ont connu un important succès, ils ne sont arrivés dans le monde anglo-saxon qu’avec la traduction de son livre en 1944 par Lyndall Urwick, colonel anglais et diplômé d’histoire d’Oxford."Il n’est pas rare d’entendre que Fayol était un officier de l’armée française", affirme le professeur Aktouf, soulignant qu’"or, bien qu’il eût annoncé dans son livre une quatrième partie portant le titre +Leçons de la guerre+, il n’a fait partie d’aucun corps d’armée". "Mais c’est un fait que les grandes écoles du genre de celle qu’il a fréquentée formaient des gestionnaires aussi bien pour l’armée que pour la fonction publique ou les entreprises".Dans le même sens, il explique que, tout comme Taylor, "Fayol préconise la centralisation de la planification et du contrôle, la fermeté et l’intransigeance quant au principe de discipline et d’obéissance, tout en consentant aux employés la liberté de s’organiser comme ils le souhaitent".Par ailleurs, l’interlocuteur de Sputnik rappelle que "Fayol défend également le principe taylorien consistant à partager les fruits de l’entreprise avec mes ouvriers, d’être généreux avec eux et de penser à l’intérêt général, etc"."Son plus grand défaut"Selon le professeur Aktouf, "l’œuvre de Fayol prête à une interprétation et à une utilisation abusives, et c’est là peut-être son plus grand défaut. Elle se présente comme une théorie à l’universalisme et au caractère scientifique presque indiscutables, alors qu’en vérité elle résulte de l’étude d’un cas très particulier [la mine de charbon où travaillait Fayol, ndlr], à une époque bien précise".En effet, Henri Fayol avait fait une bonne partie de sa carrière à la Commambault, une entreprise spécialisée dans les mines et les fonderies, un secteur qui était en pleine expansion à l’époque, surtout dans le contexte de guerre et de croissance du chemin de fer et de la métallurgie-sidérurgie en général.Et de conclure: "Comment donc un seul cas dans un secteur aussi spécifique peut-il être érigé comme base de l’élaboration de principes ayant des prétentions universelles?"

Michelvsrin A la grande différence que les entrepreneurs et ouvriers au 20ème siècle et ceux du 21ème sont totalement différents ! Les premiers étaient mutuellement épris d'honneur, de respect et de solidarité ! Ceux du siècle suivant sont bien dune nature toute différente...........Des valeurs qui sont aujourd'hui quasiment disparues !

1

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Leçons d’anti-néolibéralisme, émission 16 Leçons d’anti-néolibéralisme, émission 16 2021-10-11T14:52+0200 true PT38M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

entreprise, défaillance de gestion, cours d'anti-néolibéralisme, видео