Résultats positifs pour le traitement par anticorps d'AstraZeneca

Résultats positifs pour le traitement par anticorps d'AstraZeneca

2021

Ce traitement qui combine des copies de deux anticorps monoclonaux, baptisé AZD7442, a réduit de 50% le risque de décès ou de maladie grave due au Covid-19 chez les patients non hospitalisés présentant des symptômes depuis sept jours ou moins, répondant ainsi au principal objectif de l'étude.Administré sous forme d'injection, il pourrait agir dans la prévention et dans le traitement du Covid-19, une première pour un médicament de ce type. Il est conçu pour protéger les personnes dont la réponse immunitaire aux vaccins est insuffisante.L'essai s'est déroulé dans 13 pays et a compté plus de 900 participants adultes, dont la moitié a reçu l'AZD7442 et l'autre moitié un placebo. AstraZeneca a annoncé qu'il soumettrait les résultats complets pour publication dans une revue à comité de lecture.Alors que les vaccins s'appuient théoriquement sur un système immunitaire inaltéré afin de développer des anticorps ciblés et des cellules combattant l'infection, l'AZD7442 contient des anticorps fabriqués en laboratoire et conçus pour rester dans l'organisme plusieurs mois afin de contenir le virus en cas d'infection.Les concurrents Regeneron, GlaxoSmithKline et son partenaire Vir et Eli Lilly mènent également des essais cliniques sur un cocktail d'anticorps monoclonaux contre le Covid-19.

2021

