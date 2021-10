https://fr.sputniknews.com/20211011/un-elu-repare-un-cable-internet-apres-avoir-attendu-15-jours-lintervention-dorange-1052097758.html

Un élu répare un câble Internet après avoir attendu 15 jours l’intervention d’Orange

Lassé d’attendre les dépanneurs d’Orange pour réparer un câble Internet arraché, un conseiller municipal d’Herbignac (Loire-Atlantique) s’est doté d’outils et... 11.10.2021, Sputnik France

Pendant 15 jours les habitants d’Herbignac (Loire-Atlantique) ont été privés d’Internet en attendant l’intervention de la société Orange pour réparer un câble arraché le 12 septembre, a relaté Actu jeudi 7 octobre.Quelques outils et une heure de travailAyant perdu sa patience, cet électricien à la retraite a pris quelques outils et s’est mis lui-même à la tâche.Trois mois d’isolementLes habitants de Missillac, une commune située dans le même arrondissement de Saint-Nazaire, où les poteaux et câbles téléphoniques Orange ont été détériorés le 21 juillet, ont été totalement isolés pendant trois longs mois, selon Ouest-France.Le maire de la commune, Jean-Louis Mogan, avait à plusieurs reprises déploré des coupures.

