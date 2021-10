https://fr.sputniknews.com/20211011/une-nuee-de-flamands-roses-couvre-un-lac-du-kazakhstan-1052096718.html

Une nuée de flamands roses couvre un lac du Kazakhstan

Une nuée de flamands roses est arrivée sur le lac Karakol dans la région de Manguistaou au Kazakhstan, dans le cadre de leur migration saisonnière. 11.10.2021, Sputnik France

Ce lac leur sert de point de repos deux fois par an, en automne et au printemps. Ils y resteront jusque novembre puis se dirigeront vers les pays plus chaud, le Turkménistan ou l’Iran. Selon les ornithologues, près de 90 espèces d’oiseaux par an s’arrêtent sur ce lac. Ces images ont été filmées par un drone dimanche 3 octobre.

