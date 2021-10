https://fr.sputniknews.com/20211012/afrique-du-sud-au-moins-dix-morts-dans-un-accident-de-bus-1052109235.html

Afrique du Sud: au moins dix morts dans un accident de bus

Au moins dix personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans un accident de bus survenu dans la province sud-africaine du KwaZulu-Natal, ont... 12.10.2021, Sputnik France

afrique

afrique du sud

accident de la route

Pour sa part, le porte-parole des services d'urgence provinciaux, Robert Mckenzie, a fait savoir que selon les informations recueillies sur place, un bus a quitté l'autoroute et s'est écrasé dans la brousse adjacente.En août dernier, vingt-huit personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un accident de bus survenu dans la province du Cap Oriental (sud-est).Les routes sud-africaines sont parmi les plus meurtrières en Afrique. Selon des chiffres officiels, plus de 14.000 personnes sont tuées chaque année sur les routes du pays.Ces accidents coûtent à l'économie sud-africaine plus de 164 milliards de Rands (environ 11 milliards de dollars).

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

