Après l’Afghanistan, les États-Unis cherchent à faire monter les tensions en Asie, selon Lavrov

Après l’Afghanistan, les États-Unis cherchent à faire monter les tensions en Asie, selon Lavrov

Depuis son retrait d’Afghanistan, l’Otan cherche à redéployer ses forces en Asie et d’orienter les flux de réfugiés afghans vers la région, affirme Sergueï... 12.10.2021, Sputnik France

2021-10-12T14:26+0200

2021-10-12T14:26+0200

2021-10-12T14:26+0200

Intervenant lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) tenue dans la capitale du Kazakhstan, Noursoultan, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a dénoncé les efforts visant à faire monter les tensions en Asie et la volonté de l’Otan de faire porter la responsabilité des conséquences de ses 20 ans de présence en Afghanistan aux voisins du pays."La volonté de l’Alliance atlantique de redéployer, après son retrait d’Afghanistan, ses forces dans d’autres zones de la région, que ce soit l’Asie centrale, l’Asie du Sud ou du Sud-Est, et, du même coup, d’orienter vers ces zones des flux de réfugiés afghans, fait partie de ces mêmes efforts", a-t-il poursuivi.Qui va payer les pots cassés en Afghanistan?Le ministre a estimé que l’Otan cherchait à se déresponsabiliser des conséquences des 20 ans de sa présence en Afghanistan et des expériences menées dans ce pays pendant cette période.Après que les États-Unis et l’Otan ont entamé en mai le retrait de leurs forces d’Afghanistan, les talibans* sont passés à l’offensive. Le 15 août, ils sont entrés dans Kaboul et ont annoncé avoir pris le contrôle du pays.Fin août, les États-Unis ont achevé l’évacuation de leurs ressortissants et des Afghans ayant collaboré avec eux et sont définitivement partis du pays.Un forum initié par le KazakhstanLa Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) est un forum international créé à l’initiative du Kazakhstan en 1992 en vue de former les conditions propices au dialogue, à la prise de décisions et à la réalisation de mesures en matière de sécurité en Asie.La CICA réunit actuellement 27 pays d’Asie. Neuf pays et cinq organisations internationales participent à ses réunions en tant qu’observateurs. Depuis 2014, elle siège dans la capitale du Kazakhstan, Noursoultan.*Organisation terroriste interdite en Russie

