Bruxelles veut un financement européen supplémentaire pour accélérer la vaccination mondiale

Bruxelles veut un financement européen supplémentaire pour accélérer la vaccination mondiale

12.10.2021

2021-10-12T16:16+0200

2021-10-12T16:16+0200

2021-10-12T16:16+0200

La Commission précise que son projet de budget rectificatif contribuera à accélérer la vaccination mondiale en apportant 450 millions d'euros supplémentaires pour l'achat de doses de vaccins à destination des pays à faible revenu et revenu intermédiaire.Le projet de budget rectificatif veut aussi répondre aux urgences mondiales, relève-t-on. Il propose ainsi de renforcer le mécanisme de protection civile de l’UE à hauteur de 57,8 millions d’euros.Les fonds prévus dans le budget pour répondre aux situations d’urgence doivent être augmentés afin de couvrir les coûts liés aux situations d’urgence et aux catastrophes naturelles qui se sont produites l’été dernier, y compris les vols de rapatriement des ressortissants de l’UE basés en Afghanistan, les interventions en Haïti à la suite du tremblement de terre et la lutte contre les incendies de forêt en Europe.Le projet de budget rectificatif de la Commission doit être approuvé par le Parlement européen et par les 27 États membres au sein du Conseil de l'UE.

