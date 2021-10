https://fr.sputniknews.com/20211012/des-crs-grievement-blesses-apres-etre-intervenus-pour-arreter-une-rixe-a-calais-1052111710.html

Des CRS grièvement blessés après être intervenus pour arrêter une rixe à Calais

Des CRS grièvement blessés après être intervenus pour arrêter une rixe à Calais

Des CRS de Moselle hors service sont intervenus sur une rixe à la sortie d’une discothèque de Calais dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont été violemment... 12.10.2021, Sputnik France

2021-10-12T16:27+0200

2021-10-12T16:27+0200

2021-10-12T16:27+0200

france

calais

compagnie républicaine de sécurité (crs)

bagarre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104204/19/1042041907_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_94a6506a505f125e5bfc93fae7614965.jpg

Des policiers hors service de la CRS 30 de Châtel-Saint-Germain (Moselle) ont payé cher leur intervention dans une bagarre lors de leur déplacement à Calais.Sept CRS qui sortaient de la Discothèque 555 dans la nuit de samedi à dimanche ont été témoins d’une rixe opposant une vingtaine d’individus alcoolisés, rapporte Actu17 en se référant au syndicat Unité SGP Police FO.Quatre blessés graves et un bras casséQuatre policiers ont reçu de graves blessures et ont été hospitalisés. L’un d’entre eux a eu le bras cassé. Des points de suture ont été posés au visage et à la tête de trois autres.Selon Actu17, le syndicat compte sur une réponse ferme de la justice à l’encontre des agresseurs des policiers "qui, une fois de plus, ont fait preuve de leur dévouement quotidien et ce, même hors service".Une enquête a été ouverte et il n’y a pas eu d’interpellation à ce stade bien que la scène ait été filmée par des caméras de vidéosurveillance.La ville de Calais avait déjà été le théâtre d’autres agressions sérieuses de policiers.Une trentaine de CRS blessés dans une échauffourée avec des migrantsDébut juin, 32 policiers ont été blessés, dont sept hospitalisés, lors d’un affrontement avec des migrants armés de bâtons, cailloux et barres de fer. Les agresseurs étaient au début une cinquantaine, mais leur nombre a par la suite augmenté jusqu’à environ 150. Au petit matin, ils étaient près de 300.Les affrontements ont duré de trois heures à huit heures du matin, selon la préfecture.Fin août, un policier de Calais a été blessé par un tir de projectile lors d’une intervention pour tapage nocturne qui a abouti à une agression contre les forces de l’ordre. L’agent a eu un trou dans la joue.

Michelvsrin Par les temps actuels mieux vaut éviter de décliner leur profession......... C'est mal vu ...

1

calais

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

calais, compagnie républicaine de sécurité (crs), bagarre