Des médecins pointent un défi "potentiellement mortel" sur TikTok

Des médecins pointent un défi "potentiellement mortel" sur TikTok

Consommer avant entraînement des suppléments non dilués dans l’eau comme le conseillent les auteurs des vidéos populaires sur TikTok peut présenter un danger... 12.10.2021, Sputnik France

2021-10-12T08:00+0200

2021-10-12T08:00+0200

2021-10-12T08:00+0200

international

santé

sport

défis

entrainement

tiktok

Des chercheurs du centre médical Cohen pour les enfants à New York ont lancé une étude se focalisant sur un "challenge potentiellement mortel" prénommé "dry scooping" et jouissant d’une grande popularité sur TikTok. Le scénario des vidéos sous le hashtag #preworkout prévoit d’avaler de la poudre de suppléments avant de s’entraîner sans la diluer dans l’eau.Si, selon certains utilisateurs, la poudre sans eau est plus efficace, les médecins se montrent préoccupés pour les spectateurs mineurs qui pourraient reproduire cette pratique.Il s’agit d’une "utilisation impropre" de ces suppléments qui présente des "risques d’insuffisance respiratoire ou cardiovasculaire ou de mort pour les enfants", indiquent les auteurs de l’étude dont les résultats ont été publiés sur EurekAlert! et présentés lors de la Conférence annuelle 2021 de l'Académie américaine de pédiatrie (AAP).Certaines vidéos montrant cette méthode de consommation ont récolté des millions de "J’aime". En cela, les utilisateurs couraient un "risque élevé de surconsommation ou d'inhalation accidentelle de poudre avant entraînement", préviennent les chercheurs.En outre, les auteurs des vidéos consomment parfois la poudre avec des substances telles que des boissons énergisantes et de l'alcool, révèle l’enquête qui a analysé 100 vidéos. Le nombre de "J’aime", la méthode de consommation, le nombre de portions et le mélange avec des substances ont été notamment étudiés.Environ 64% des vidéos présentaient des hommes, 30% des femmes et 6% les deux (ou l’image était ambiguë). Seulement dans 8% des vidéos la poudre a été utilisée conformément aux instructions.Comment cela fonctionneLes suppléments avant entraînement sont consommés pour stimuler l’organisme et accroître son endurance. Or, une cuillère de poudre peut contenir autant de caféine que cinq tasses de café, selon les auteurs de l’étude.L’inhalation accidentelle présente à son tour un risque d’étouffement ou d’une infection ou encore de pneumonie, ajoutent les médecins.En juin dernier, la blogueuse Briatney Portillo, âgée de 20 ans, a eu une crise cardiaque qu’elle croit être la conséquence de ce défi TikTok.

cassus33 Il faut interdire Tic Toc c'est inutile, inintéressant, idiot et dangereux. Cette application fait régulierement la une des journaux à cause de défis mortels, pendant qu'on censure des comptes qui dénoncent les magouilles du COVID. C'est pas raisonnables! 2

1

santé, sport, défis, entrainement, tiktok