GB: les députés déplorent l'approche "fataliste" au début de la crise sanitaire

GB: les députés déplorent l'approche "fataliste" au début de la crise sanitaire

Ils ont aussi souligné dans le document de 150 pages que des manquements dans le dépistage des cas de contamination et dans le suivi des cas contacts avaient favorisé l'épidémie.Pour établir leur rapport sur les leçons à retenir de l'épidémie de coronavirus, les députés des commissions parlementaires de la santé et des sciences ont mené des heures d'entretiens avec plus de 50 témoins, dont des conseillers gouvernementaux.Reuters avait mis au jour l'an dernier, dans plusieurs enquêtes, les lacunes du gouvernement britannique dans sa réponse à la crise sanitaire, notamment sa lenteur à imposer des mesures de confinement, un déficit de tests et des erreurs ayant permis à l'épidémie de se propager dans les maisons de retraite.Ces différents points sont mis en exergue dans le rapport parlementaire, qui déplore une "approche politique du fatalisme" ayant privilégié la gestion des contaminations au COVID-19 plutôt que des mesures pour enrayer l'épidémie dès ses premiers stades. Les députés voient dans cette approche une "erreur grave".Notant que la campagne de vaccination a parfaitement été planifiée et mise en oeuvre, les députés préviennent toutefois que des leçons doivent être retenues pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Ils recommandent davantage de préparatifs pour faire face à une éventuelle crise sanitaire.

