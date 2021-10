https://fr.sputniknews.com/20211012/la-zambie-sengage-a-assurer-lautonomisation-des-femmes-malgre-labolition-du-ministere-du-genre-1052113004.html

La Zambie s’engage à assurer l'autonomisation des femmes malgré l’abolition du ministère du Genre

La Zambie s’engage à assurer l'autonomisation des femmes malgré l’abolition du ministère du Genre

Le gouvernement zambien s'engage à assurer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes malgré l'abolition du ministère du Genre, a assuré mardi le... 12.10.2021, Sputnik France

Il a ajouté que le président Hakainde Hichilema, élu en août dernier, a déjà démontré son engagement à soutenir les femmes, notant que le gouvernement envisage d’atteindre 50 pour cent de femmes aux postes de décision.M. Laurens a signalé également que le PNUD prévoyait de soutenir diverses commissions parlementaires, ainsi que le groupe des femmes au sein du parlement, en vue de contribuer à la promotion des législations qui protègent les femmes contre toutes les formes de violence basée sur le genre (VBG).Pour sa part, le directeur adjoint de la Division de la protection des droits des femmes, Nchimunya Nkombo, a déclaré que la collaboration entre le PNUD et les services du gouvernement assurera la durabilité des projets dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes.La présidente du Lobby national des femmes de Zambie, Beauty Katebe, avait soutenu que le pays dispose "de femmes qui ont les qualifications, les capacités et remplissent toutes les conditions pour être nommées à des postes de responsabilité".Le manifeste de la campagne électorale du Parti unifié pour le développement national (UPND) de M. Hichilema, qui définit les priorités de son quinquennat, souligne que l'exécutif s'efforcera d'atteindre l'égalité de représentation entre hommes et femmes dans tous les postes du gouvernement.

