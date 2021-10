https://fr.sputniknews.com/20211012/le-president-francais-avait-pourtant-menage-son-homologue-tebboune-macron-le-divorce-1052114646.html

Le Président français avait pourtant "ménagé" son homologue: Tebboune-Macron, le divorce?

Le Président français avait pourtant "ménagé" son homologue: Tebboune-Macron, le divorce?

Le Président Abdelmadjid Tebboune a répondu sèchement aux propos tenus récemment par son homologue Emmanuel Macron à propos du passé colonial français en... 12.10.2021, Sputnik France

2021-10-12T18:26+0200

2021-10-12T18:26+0200

2021-10-12T18:26+0200

afrique

algérie

abdelmadjid tebboune

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1045995079_0:120:2330:1431_1920x0_80_0_0_9552e661a65a744c98101871e57bd90d.jpg

Le chef de l’État algérien a fini par répondre à Emmanuel Macron. Lors d’une rencontre télévisée avec deux journalistes, diffusée dimanche 10 octobre 2021, l’essentiel des questions posées au Président Abdelmadjid Tebboune a tourné autour de la polémique sur la "rente mémorielle" provoquée par son homologue français à l’occasion d’un déjeuner avec des étudiants à l’Élysée.Kärcher…Jusqu’à présent, côté algérien, c’est Ramtane Lamamra, le ministre des Affaires étrangères, qui s’était chargé de répondre à Paris. "La faillite mémorielle que trahissent les propos concernant l’Algérie et le Mali, qui ont été tenus récemment, est malheureusement intergénérationnelle chez un certain nombre d’acteurs de la vie politique française, parfois aux niveaux les plus élevés", avait déclaré le chef de la diplomatie algérienne, mardi 5 octobre, depuis Bamako. Il faut reconnaître qu’Abdelmadjid Tebboune a été moins "diplomate" que son ministre.Il est important de rappeler que le Président Emmanuel Macron s’était montré particulièrement bienveillant envers le chef de l’État algérien depuis le début de la crise entre les deux pays. Macron avait pris soin de ne pas inclure Tebboune dans le cercle du "système politico-militaire qui s’est construit sur cette rente mémorielle". "On voit que le système algérien est fatigué, le Hirak l’a fragilisé. J’ai un bon dialogue avec le Président Tebboune, mais je vois qu’il est pris dans un système qui est très dur", a-t-il dit. Le 5 octobre, face aux caméras de France Inter, il a une nouvelle fois montré sa proximité avec le Président algérien:Il est évident que la sortie télévisée d’Abdelmadjid Tebboune est également un message à son homologue pour lui signifier que toute stratégie de "division" serait vaine. Dans cette crise, c’est l’État algérien qui répond à l’État français. L’entente cordialeentre les deux dirigeants aura duré près de deux années. Contacté par Sputnik, Chérif Dris, professeur de sciences politiques à l’École supérieure de journalisme d’Alger (ESJA) estime que les relations algéro-françaises sont étroitement liées aux rapports qu’entretiennent les deux chefs d’État. Selon lui, il est trop tôt pour dire "s’il y a un changement d’attitude au sujet de l’entente louée et vantée par les deux Présidents" car il y a toujours eu "des séquences de rapprochement et de distanciation" entre Alger et Paris.Braconnage politiqueLes Présidents algérien et français, font donc partie "de générations qui sont dépositaires d’un certain patrimoine historique, des générations qui n’ont pas connu la guerre et les crimes commis par le colonialisme", relève Chérif Dris. "C’est une variable à prendre en considération car elle est très importante. Les relations entre les anciens chefs d’État qui avaient été des acteurs de cette histoire commune ont conditionné les rapports algéro-français même s’ils ont toujours évolué en dents de scie". Selon lui, le contexte politique actuel en France ravive les tensions liées au passé colonial français. " Emmanuel Macron étant en précampagne électorale, avec la montée de la droite nationaliste, nous pouvons dire qu’il est sous pression. C’est ce qui explique pourquoi il braconne sur le territoire de l’extrême droite en utilisant un répertoire imbibé d’une certaine nostalgie coloniale", constate l’universitaire. Cette "droitisation" que connaît la France a finalement verrouillé le processus d’une reconnaissance sereine et assumée du passé colonial dans son ensemble.En Algérie, précise le professeur de sciences politiques, "il est évident que le poids de la révolution, acte fondateur de l’identité algérienne, conditionne la place du pays sur la scène internationale ainsi que ses rapports avec les autres États".

https://fr.sputniknews.com/20211006/lappel-a-lapaisement-de-macron-rejete-la-diplomatie-algerienne-attaque-a-partir-de-bamako-1052022250.html

https://fr.sputniknews.com/20211005/survol-interdit-alger-refuse-t-il-detre-embarque-dans-linterventionnisme-francais-au-mali-1051995884.html

CiaoBella Nous ne pouvons JAMAIS nous entendre avec l'Algérie. Pourtant il ont été colonisés par l'Empire Ottoman qui n'a pas toujours été pacifique, mais çà vas. L'hostilité avec la France bien entretenu à d'autre but inavoués que l'affaire des colons qui n'étaient pas aussi Français que cela comparé aux incursion des Algérois dans le sud de la France çà a existé aussi sans parler du nombre de Français emportés en esclavage, mais çà, silence radio. 5

Arthur Gohin La conquête d'Alger en 1830 a été motivée fondamentalement par les trois siècles de piratage précédants. L'Algérie n'existait pas et il n'a aucun sens de parler de la conquête de l'Algérie. Depuis l'expulsion des Algériens d'origine européenne ainsi que le massacre des Harkis, on ne peut pas dire que l'Algérie se porte bien, et son gouvernement détourne le sentiment de la population sur les mauvais côtés de l'Algérie française. 3

10

algérie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:94:754:847_100x100_80_0_0_8e7f79db0a4b176cb38cd8236c19c380.jpg

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:94:754:847_100x100_80_0_0_8e7f79db0a4b176cb38cd8236c19c380.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:94:754:847_100x100_80_0_0_8e7f79db0a4b176cb38cd8236c19c380.jpg

algérie, abdelmadjid tebboune