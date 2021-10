https://fr.sputniknews.com/20211012/les-antitranspirants-sont-ils-dangereux-pour-la-sante-des-femmes-1052112435.html

Les antitranspirants sont-ils dangereux pour la santé des femmes?

Les déodorants aux sels d'aluminium peuvent être dangereux pour la santé car ces sels sont suspectés de favoriser la formation de cancers du sein, suggère une... 12.10.2021, Sputnik France

Un antitranspirant peut-il provoquer un cancer? Une nouvelle étude des Suisses Stefano Mandriota et André-Pascal Sappino, publiée dans la revue scientifique International Journal of Molecular Sciences, montre la façon dont les sels d'aluminium, utilisés dans les déodorants, agissent sur les cellules mammaires et peuvent provoquer des cancers du sein.Les chercheurs ont exposé en laboratoire des cellules de hamster à des sels d'aluminium et ont remarqué que ceux-ci pénètrent dans les cellules et entraînent des anomalies de chromosomes, similaires à celles dépistées dans certains cancers.Or, ces sels d’aluminium sont largement utilisés en cosmétique depuis les années 1960 pour boucher les conduits sudoripares et bloquer la transpiration et donc les odeurs qui y sont liées. Les antitranspirants en contiennent mais pas les déodorants, appelés seulement à camoufler ces odeurs.Une interdiction qui ne passera pas?"Alors que depuis la fin des années 1960, le nombre de cancers du sein augmente en France comme dans l’ensemble des pays occidentaux, nous accumulons les indices qui font de ce suspect un très vraisemblable coupable", a indiqué au Parisien le docteur André-Pascal Sappino.Les deux chercheurs, qui étudient le problème depuis des années, appellent donc à interdire “par précaution" l’utilisation des sels d’aluminium pour préserver la santé publique. Cependant, une vaste et longue étude est encore nécessaire pour établir un véritable lien de cause à effet.De son côté, la Fédération des entreprises de la beauté, syndicat professionnel des cosmétiques, rappelle que l'utilisation de l'aluminium dans les produits antitranspirants (tout comme dans les dentifrices ou les rouges à lèvres) aux concentrations strictes a été jugée sûre par le Comité scientifique pour la santé des consommateurs auprès de la Commission européenne. Ils assurent que l’aluminium est éliminé sur les vêtements et non absorbé par la peau.Une alternative Certaines marques cherchent à éviter les sels d'aluminium dans la composition de leurs déodorants, leur cherchant des alternatives plus naturelles, comme l'argile, le talc ou la perlite. Incapables de couvrir une forte transpiration, ils neutralisent les odeurs.

cancer, santé, étude, seins