Les eurodéputés plaident pour une stratégie pharmaceutique "innovante" et "compétitive"

Adoptant leurs recommandations sur la mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique de l’UE, les députés européens ont rappelé la nécessité d’accroître la disponibilité et le caractère abordable des médicaments.Les eurodéputés ont également insisté pour que la Commission, les États membres et l’Agence européenne des médicaments développent un système d’alerte précoce pour les pénuries de médicaments, qui s’appuierait sur une plateforme numérique européenne transparente et centralisée.Ils ont par ailleurs souligné que le travail de l'industrie pharmaceutique doit être respectueux de l'environnement et neutre sur le plan climatique tout au long du cycle de vie des produits, tout en garantissant aux patients l'accès à des traitements pharmaceutiques sûrs et efficaces.Les députés européens ont aussi appelé à renforcer la résilience de la production pharmaceutique et de l’approvisionnement de l’UE; à développer des capacités adéquates de production durable ainsi qu'à faciliter le lancement d’essais cliniques à grande échelle coordonnés au niveau européen.Le Parlement européen dans son ensemble se prononcera sur ces recommandations lors de la session plénière de novembre. Ces recommandations visent à enrichir la proposition de la Commission européenne pour la mise à jour de la législation pharmaceutique européenne en 2022.

