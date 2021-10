https://fr.sputniknews.com/20211012/migration-irreguliere-erdogan-appelle-les-europeens-a-assumer-leurs-responsabilites-1052104197.html

Migration irrégulière: Erdogan appelle les Européens à assumer leurs responsabilités

Migration irrégulière: Erdogan appelle les Européens à assumer leurs responsabilités

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé, lundi lors d'un point de presse au terme de la réunion du Conseil des ministres, les pays de l'Europe à... 12.10.2021, Sputnik France

2021-10-12T09:55+0200

2021-10-12T09:55+0200

2021-10-12T09:56+0200

international

europe

turquie

recep tayyip erdogan

migrants

responsabilité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0c/1044422547_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_af9c0ef6f36cc70e19949fc2164dd569.jpg

M. Erdogan a dit avoir adopté de nouvelles stratégies et mesures dans la gestion de la migration irrégulière, notant que "nous attendons à ce que les pays de l'Europe en particulier, assument davantage de responsabilités".Le chef de l'Etat turc a, en outre, fait remarquer que la question ne peut plus être résolue par des soutiens financiers.Se félicitant d'avoir ouvert les portes du pays aux groupes "opprimés et vulnérables" ces dix dernières années, comme il a toujours été le cas dans le passé en Turquie, Erdogan a déclaré que "ces cinq dernières années, nous avons empêché l'entrée de 2.350.000 personnes par les voies clandestines".Plus de 1.300.000 migrants irréguliers ont été interceptés sur le territoire turc, a-t-il poursuivi, soulignant que "nous savons bien que toutes ces personnes ne veulent pas rester en Turquie. Elles souhaitent passer en Europe ou même ailleurs"."Grâce à sa politique efficace migratoire et de sécurité frontalière, la Turquie est parvenue à empêcher un flux vers l'Europe que ce continent n'aurait pas pu surmonter tout seul. Mais nous ne pouvons pas nous charger de cela tout seul non plus", a lancé M. Erdogan.

turquie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

europe, turquie, recep tayyip erdogan, migrants, responsabilité