https://fr.sputniknews.com/20211012/pyongyang-veut-developper-son-programme-darmement-face-a-la-politique-hostile-des-etats-unis-1052104559.html

Pyongyang veut développer son programme d'armement face à la politique hostile des États-Unis

Pyongyang veut développer son programme d'armement face à la politique hostile des États-Unis

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que le développement du programme d'armement du pays était nécessaire face à la politique hostile des Etats-Unis... 12.10.2021, Sputnik France

2021-10-12T10:13+0200

2021-10-12T10:13+0200

2021-10-12T10:13+0200

corée du sud

corée du nord

pyongyang

arsenal nucléaire

missile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104099/13/1040991318_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_461451145a7e38f18a9fb437fd7f07b3.jpg

Pyongyang renforce ses capacités militaires seulement à des fins d'autodéfense et non pas pour déclencher une guerre, a dit le numéro un nord-coréen, cité par l'agence de presse officielle KCNA, lors d'un discours devant un forum de Défense.Les deux Corées sont lancées dans une course à l'armement, les deux voisins procédant régulièrement à des tests de missiles à courte portée et d'autres armes.Séoul a récemment tiré pour la première fois un missile balistique depuis un sous-marin. Il prévoit de bâtir de nouveaux porte-avions et a acheté des avions de chasse américains F-35.Pyongyang continue pour sa part de développer son programme d'armement et, selon des analystes, aurait commencé à agrandir de manière significative son principal réacteur nucléaire.Les Etats-Unis ont répété leur volonté d'organiser des discussions diplomatiques avec la Corée du Nord, mais celle-ci dénonce un subterfuge de l'administration du président Joe Biden et le maintien d'une politique hostile à l'égard de Pyongyang.

corée du sud

corée du nord

pyongyang

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

corée du sud, corée du nord, pyongyang, arsenal nucléaire, missile