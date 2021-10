https://fr.sputniknews.com/20211012/quand-des-cochons-aident-a-securiser-les-vols-en-avion-1052115604.html

Quand des cochons aident à sécuriser les vols en avion

L’aéroport d'Amsterdam-Schiphol a décidé d’utiliser une méthode innovatrice pour renforcer la sécurité des vols. La proximité des champs de betterave à sucre... 12.10.2021, Sputnik France

Le projet autorise les cochons à se trouver tout près de la piste d’envol, juste derrière une barrière. La présence de ces animaux fait peur aux oiseaux et réduit ainsi le danger de heurts. L’essai se montre concluant et pourrait être diffusé plus largement dans le futur.

