Une centaine de Suédois vaccinés avec du Pfizer périmé

Dans la ville suédoise de Nyköping, une centaine de personnes ont été vaccinées avec une préparation Pfizer périmée depuis 11 jours. Les autorités ont demandé... 12.10.2021, Sputnik France

2021-10-12T22:29+0200

2021-10-12T22:29+0200

2021-10-12T22:31+0200

covid-19

suède

pandémie

vaccination

pfizer

Plus de 100 personnes ont été vaccinées avec du Pfizer périmé à Nyköping, dans le sud de la Suède, ont annoncé les autorités de la région de Sörmland où se trouve la ville.La région indique en outre avoir contacté les fabricants pour avoir leur avis sur les risques auxquels sont exposées les personnes ayant reçu le vaccin périmé.Celles-ci seront informées de l'incident par téléphone ou par courrier électronique, indiquent les autorités. Il est probable que les patients concernés se voient proposer de se faire revacciner.Près de 80% de la population vaccinéeLa Suède, qui avait au début de la pandémie renoncé aux mesures restrictives visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus en quête de l’immunité collective, a enregistré pour le moment près de 1,15 million de contaminations et près de 15.000 décès liés au Covid-19, d’après les données de l’université Johns-Hopkins, aux États-Unis.Selon les informations de l’Agence suédoise de santé publique, au 12 octobre, plus de 84% des habitants du pays avaient reçu une première dose du vaccin anti-Covid et plus de 79% sont complètement vaccinés.

suède

suède, pandémie, vaccination, pfizer